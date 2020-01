Der Segelclub Eckernförde will in 2020 wieder frische Fahrt aufnehmen. Beim Neujahrsempfang des SCE am Sonntag begrüßte der Vorsitzende Jürgen Rothkamm rund 100 Gäste im Clubhaus. In dieser Saison stehen zwei Weltklasse-Veranstaltungen im Regatta-Kalender des Vereins.