150.000 Besucher tummeln sich normalerweise beim Piratenspektakel in Eckernförde. Doch das geht in Corona-Zeiten nicht. Die Seeräuber aber bleiben dem Ostseebad treu. Von Freitag bis Sonntag, 31. Juli bis 2. August, sind insgesamt elf Piratenshows am Strand geplant für jeweils bis zu 150 Zuschauer.