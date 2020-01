Jahreswechsel am Meer ist gefragt

Eckernförde

„Die Buchungslage sieht sehr gut aus“, freut sich der Tourismus-Experte über die Belebung der Nebensaison. Der Trend hängt mit neuen Quartiers-Angeboten an der Hafenspitze insbesondere mit dem Apartmenthaus zusammen. „Die Urlauber wollen gerade Weihnachten und Silvester tolle Unterkünfte, in denen sie mit ihren Familien die kalte Jahreszeit genießen und auf Ostsee und Schiffe gucken können“, sagt Borgmann. „An der Hafenspitze haben wir solche schönen Einheiten bekommen.“ Das zahlt sich in Geld aus: Die Umsätze des Apartmenthauses mit seinen 42 Apartments sollen dieses Jahr erstmals die Millionen-Grenze überschreiten. 2019 wurden dort mehr als 20.000 Übernachtungen gezählt.

Positive Nebensaison wirkt sich geringer aus

Allerdings darf man von der positiven Entwicklung der Nebensaison nicht zuviel erwarten. Borgmann relativiert die Dezember-Zahlen mit ihren 9500 bis 10.000 Übernachtungen (die genauen Zahlen liegen noch nicht vor). Im April beispielsweise wies das Ostseebad 15.500 Übernachtungen aus, im September waren es 22.000 – und in der Hochsaison kommen im Sommer schon einmal 36.000 bis 37.000 Übernachtungen im Monat zusammen. Dann locken allerdings auch Strandwetter und ein Bad in der Ostsee.

Gute Buchungslage in 2019

Grundsätzlich spricht der Touristikmanager von einer guten Buchungslage im ablaufenden Jahr. So konnte für den Vermittlungsbereich der Eckernförder Bucht ein Buchungs-Plus von sieben Prozent erzielt werden. Und die Bemühungen um eine gute Auslastung laufen weiter. So hat die Eckernförde Marketing & Touristik GmbH (ETMG) jetzt die Internet-Plattform booking.com als neuen Kanal hinzugeschaltet. „Im ersten Testlauf sind wir mit knapp 1000 Buchungen eingestiegen“, berichtet Borgmann.

Umsätze haben sich verfünffacht

Auch die Gesamtzahl der Buchungen, die von der ETMG vermittelt werden, entwickelt sich positiv. Wurden 2018 noch 5400 Buchungen registriert, so werden in diesem Jahr 5700 erwartet. Der Tourstikmanager prognostiziert für 2020 sogar ein Erreichen von 6000 Buchungen. „Dann hätten wir Grömitz eingeholt.“ Die Buchungen lassen sich auch in Umsätzen umrechnen. So generierten sie im ablaufenden Jahr insgesamt 3,2 Millionen Euro. In den vergangenen zehn Jahren hat sich dieser Wert verfünffacht.

Hauptsaison weitgehend ausgeschöpft

Trotz steigender Buchungen und Umsätze stagniert inzwischen die Zahl der Ankünfte und Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr. „Wir haben in den vergangenen Jahren ein hohes Niveau erreicht“, sagt Borgmann. 2018 zählte das Ostseebad 76.000 Gäste und 246.000 Übernachtungen, sie hatten sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Zwar entwickelt sich die Nebensaison, doch die ertragsstarke Hauptsaison ist weitgehend ausgeschöpft.

2020 eröffnet Hotel Beachside

In Eckernförde befinden sich allerdings weitere Bettenkapazitäten am Start: So soll im kommenden Jahr das neue Hotel Beachside neben dem Mango’s in Betrieb gehen. Das 4-Millionen-Projekt der Familie Franz umfasst insgesamt 32 Zimmer und Suiten sowie einen Wellnessbereich. Gemeinsam mit dem Mango’s verdoppelt sich die Kapazität von 66 auf 128 Betten.

