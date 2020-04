Entthronte Baum-Majestäten

Schwedeneck

Wer an der Küste hinaufblickt, erkennt bereits weitere Kandidaten, schon schräg geneigt, die sich noch in der Erde festkrallen... Und so herrscht an der lebendigen Steilküste, die aus dem Material der letzten Eiszeit geformt wurde, immer Bewegung – vor allem in den Wintermonaten. Grund sind die hohen Sandanteile hier: Das sind die helleren Schichten im Hang.

Spuren der Eiszeit

Diese Schmelzwassersande sind Spuren von längeren Tauperioden in der Eiszeit und fallen durch eine gleichmäßige Schichtung auf. Sie erodieren leichter als der zähe, graue Geschiebemergel im Hang, der auch mal Steine enthält oder Risse bildet. Doch trotz der Abbrüche bleibt das Profil der Steilküste eigentlich immer ähnlich, solange der Mensch nicht eingreift: Material, das abbricht, gelangt zum Teil ins Wasser, wird woanders angespült und trägt dort wieder zum Küstenaufbau bei. Ein beeindruckender Kreislauf.

Anzeige

Weitere Nachrichten aus der Region