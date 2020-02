Tanzen, bis die Füße wehtun

Gettorf

Dieser Termin ist bei Tanzwilligen in der Region rot im Jahreskalender markiert. Die Karten für den Sternschnuppenball der Landjugend Lindau-Revensdorf gehen jedes Jahr weg wie warme Semmeln. Pressewartin Nele Dreeßen spricht von einem guten Besucher-Mix, auch „ältere Semester“ tummelten sich auf der Feier. Ein elegantes Outfit ist zwar erwünscht, doch es wird durchaus ein Auge zugedrückt, was die Kleidung angeht. „Es muss nicht zwingend eine Krawatte sein, ohne fliegt hier keiner raus“, sagt die 22-Jährige, die sich für ein schwarzes Kleid entschieden hat.

Ein Herrenquartett an der Tanzfläche im Hotel Stadt Hamburg trägt durch die Bank dunkle Anzüge - und Schlips: Malte Dreeßen, Thieß Karkossa, Pit Hoffmann und Tobias Hinz sind sonst im Alltag eher legere gekleidet, deshalb darf es auf dem Ball gern ein festliches Dress sein. Und wie hoch steht in der Männerrunde das Tanzen im Kurs? Alle vier nicken: „Na klar!“ Discofox gehe immer.

Solche Töne klingen wie Musik in den Ohren von Lisa Kock. Die Gettorferin freut sich ganz besonders aufs Tanzen. Eine zeitlang war die 22-Jährige im Gettorfer Turnverein aktiv: „Standard und Latein.“ Doch mangels Tanzpartner hörte sie auf. Für den Sternschnuppenball hat sie eigens noch ein Paar bequemere Schuhe eingepackt. „Irgendwann tun die Füße“, sagt Lisa.

Schon kurz nach der Eröffnung ist die Tanzfläche gut besucht

Vor dem Festball hatte sie sich mit Freundin Pia Franck zu Hause getroffen. Gemeinsam beratschlagten die Mädels über die passenden Kleider, das Make-up und die Frisuren. „Es bringt doch Spaß, sich für einen Festball schick zu machen“, sagt die Revensdorferin. Solch einen Festball zieht Pia einem Clubbesuch in der Stadt vor. „Es ist nicht so laut, man kann sich besser unterhalten“, so die 22-Jährige. Zudem stehe niemand allein an der Tanzfläche. „Man kennt viele Leute und ist hier auch schnell integriert“, sind sich die Freundinnen einig.

Schon kurz nach der Eröffnung des Sternschnuppenballs ist die Tanzfläche gut besucht. Für Musik sorgt die Partyband Lucky Times mit Cathy Schnoor (Gesang), Hanner Schreiber (Keyboard, Gesang) und Christian Prosch (Schlagzeug, Gesang). Das Trio heizte den Besuchern mit Rock, Pop und Schlagern ein.

