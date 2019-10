Bei Walzern, Operettenliedern und Udo-Jürgens-Hits kam Stimmung auf. Mitklatschen und Schunkeln war am Sonntag beim Konzert der Kiel-Friedrichsorter Orchestervereinigung in Altenholz angesagt. 150 applaudierende Zuhörer nahmen so Abschied vom langjährigen Leiter Helmut Schmidt (79).