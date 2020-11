Schleswig-Holstein gehört zwar nicht zu den dicht besiedelten Bundesländern. Doch in Zeiten des Corona-Abstands wird es auch an vermeintlich einsamen Orten schon mal eng: zum Beispiel im Stiftungsland Stodthagen in Felm, nördlich von Kiel. Dort zerrt der Besucheransturm an den Nerven der Anwohner.