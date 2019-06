Pläne in Gettorf liegen noch auf Eis

Eckernförde Coworking Space - Pläne in Gettorf liegen noch auf Eis Das Projekt Coworking Space Gettorf kommt nicht ins Rollen. Im Ausschuss für Wirtschaft und Touristik stand das Thema vor Kurzem erneut auf der Tagesordnung. „Aber in Sachen Konzeption sind wir noch nicht weiter“, sagt der Ausschussvorsitzende Thorsten Wilke (FDP). "Mich enttäuscht das."

Von Cornelia Müller

Gute Erfahrung mit dem Coworking-Space-Testlauf auf dem Karl-Kolbe-Platz in Gettorf im Jahr 2018: Ulrich Bähr von der Heinrich-Böll-Stiftung (links) begrüßte die ersten Gäste zur feierlichen Einweihung der mobilen Büroräume, die an insgesamt neun Orten in der Kieler Region Station gemacht haben. Quelle: Jan Torben Budde