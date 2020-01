Mobilfunkantennen an jeder Straßenlaterne – so sieht die Zukunft in Eckernförde aus. Diese engmaschige Versorgung mit dem 5G-Standard macht zum Beispiel autonomes Fahren möglich. Das ist mehr als nur eine Vision, denn mit dem Glasfaser-Ausbau schafft die Stadt schon jetzt die Voraussetzungen dafür.