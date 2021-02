Schwedeneck

Immer wieder sind beim Spaziergang frische, teils kuriose Abbrüche in der Küstenformation zu erkennen. Das Kliff der Steilküste in Stohl besteht aus Material der jüngsten Eiszeit. Die Hänge sind geprägt von grauem, zähen Geschiebemergel, der auch mal Steine enthält oder Risse bildet. Braunrote Partien entstehen durch herausgelöstes und an der Luft oxidiertes Eisen.

Helle Schichten machen die Schwedenecker Küste so lebendig

Die vielen helleren, gleichmäßigen Sandschichten sind Schmelzwassersande: Spuren von längeren Tauperioden in der Eiszeit. Ihre hohen Anteile machen die Steilküste bei Schwedeneck so lebendig. Allerdings: Wenn es wieder taut, sollten Spaziergänger etwas mehr Abstand zum Hang halten.

Grundsätzlich ist in Schwedeneck die Gefahr eines Abbruches innerhalb von Minuten geringer als zum Beispiel an den Kreidefelsen von Rügen: Die können durch vorgefertigte Risse leicht abbrechen. In Schwedeneck rutscht die Küste eher. Und wird sich so in Stohl, aber auch in anderen höheren Bereichen wie in Dänisch Nienhof beständig weiter wandeln.