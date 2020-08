Stau ohne Ende aus Kiel in Richtung Schilksee, Strande, Bäder im Dänischen Wohld schon Sonnabendvormittag: Blechlawinen wälzen sich am letzten Ferienwochenden an die Küste. Schwedenck sperrte alle Zufahrt den Stränden ab 11 Uhr. Dazu kommt aktuell ein Stromausfall. Auch Noer hat abgeriegelt.