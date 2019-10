Silbermond und Giesinger am Südstrand

Eckernförde

Sowohl Silbermond als auch Giesinger spielen jeweils ein vollwertiges Konzert über mindestens 90 Minuten, so Spinler. Giesinger macht den Anfang um etwa 18.30 Uhr. Der Sänger ist mit Liedern wie „Legenden“, „Wenn sie tanzt“ oder der Hymne „80 Millionen“ bekannt geworden.

Sein jüngstes Studio-Album heißt „Die Reise“ – wie auch seine diesjährige Tournee, die er nächstes Jahr fortsetzt. Dann steht auch der Eckernförder Südstrand auf dem Tourplan.

Wer auf die Rückkehr der Band Silbermond gewartet hat, kann sich auf das sechste Album freuen, das unter dem Namen „Schritte“ im November erscheint. Beim Strand-Open-Air stellt die Gruppe aus Bautzen mit Frontfrau Stefanie Kloß das Werk dann vor.

Silbermond : Neue Songs und alte Kracher

Silbermond gelinge es mit den Songs zu berühren, ohne zu predigen, heißt es in der Ankündigung. Die Band wird jedoch auch sicher einen ihrer Kracher aus der Vergangenheit erklingen lassen, etwa „Krieger des Lichts“, „Symphonie“, „Irgendwas bleibt“ oder „Das Beste“.

Zuletzt ging es ruhiger zu um Silbermond: „Dass sie im Grunde nie aufgehört haben weiter an Songs, der eigenen künstlerischen Entwicklung und der Auseinandersetzung mit der Welt um sie herum zu arbeiten, zeigen Silbermond im Frühjahr 2019 mit der Veröffentlichung von ,Mein Osten’ – einer unter die Haut gehenden, kritischen Liebeserklärung an ihre Heimat“, heißt es in der Ankündigung.

Freizeitlärmrichtlinie am Südstrand wird eingehalten

Das Konzert soll um 22 Uhr enden – pünktlich, um die Freizeitlärmrichtlinie einzuhalten. Derzufolge gelten ab dieser Uhrzeit geringere Grenzwerte. Das Schleswiger Oberverwaltungsgericht hatte in diesem Jahr aufgrund von Anwohnerbeschwerden entschieden, dass die Freizeitlärmrichtlinie am Südstrand anzuwenden sei.

Die Stadt hat deshalb Veranstaltungen, die über 22 Uhr hinaus geplant waren, nicht genehmigt, etwa die „ Bacardi Beach Party“. „Das ist für unsere Besucher kein Problem, die Konzerte müssen nicht bis in die Nacht gehen. Wir halten uns an die Lärmschutzregeln“, so Daniel Spinler.

Strand Open Air auf 10.000 Gäste ausgelegt

Die Bühnentechnik sei auf dem neuesten Stand, alles werde genau ausgepegelt und gemessen. Nach dem Silbermond-Konzert gebe es noch eine Stunde gedrosselte Musik und um 23 Uhr sei das Ende der Veranstaltung vorgesehen.

Das Südstrand-Gelände wird am 5. Juli bereits um 16 Uhr geöffnet, Beginn soll um 17 Uhr sein. Das Open Air ist auf 10.000 Gäste ausgelegt. Erfahrungsgemäß kommen die Konzerte auf 7500 Besucher, so war es etwa im vergangenen August beim Auftritt von Pur und im Juli bei Stefanie Heinzmann und Rea Garvey.

Eintrittskarten kosten 49,90 Euro pro Stück plus Vorverkaufsgebühr. Sie sind unter www.kn-tickets.de oder unter Tel. 0431/903664 erhältlich.

