Eckernförde

Damit steht Eckernförde erneut ein großes Open-Air-Ereignis bevor. Rea Garvey befindet sich derzeit auf Sommer-Tour und stellt sein neues Album „Neon“ vor. Mehr als 100<VG>000 Fans will er in großen Arenen und an ausgewählten Open-Air-Schauplätzen wie den Eckernförder Südstrand erreichen. Neben den neuen Songs dürfen sich die Fans des Iren und seiner Band auch auf Hits der vorangegangenen CD’s freuen, die allesamt Top-Fünf-Charterfolge geworden sind.

Im Vorprogramm ist Stefanie Heinzmann zu erleben. Die Schweizerin wurde 2007/08 als Siegerin eines Casting-Wettbewerbs im Rahmen der Fernsehshow TV Total bekannt und startete anschließend eine beachtliche Musikkarriere.

Inzwischen kann sie auf fünf Studioalben zurückblicken. Heinzmann ist mehr als nur ein Vorprogramm. „Sie singt ein komplettes Konzert“, kündigt Daniel Spinler an, dessen Unternehmen Baltic Eventmanagement das Strand Open Air veranstaltet.

Rea Garvey betritt gegen 20.30 Uhr die Bühne

Einlass für das Südstrand-Konzert ist ab 15 Uhr. Zum Aufwärmen heizt DJ Basti ab 17 Uhr musikalisch an, bevor Stefanie Heinzmann gegen 18.30 die Bühne betritt. Ihr folgt gegen 20.30 Uhr als Hauptact der Ire Rea Garvey, der ebenfalls ein volles Konzert geben wird. Das Open Air soll gegen 22.30/23 Uhr enden. Die rund 7500 Zuhörer, zu zum Konzert erwartet werden, bittet der Veranstalter, möglichst zu Fuß, per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln an den Südstrand zu kommen.

Um die Parksituation zu entzerren, ist ein Shuttle-Dienst eingerichtet, der von vier speziell beschilderten Groß-Parkplätzen aus zum Südstrand und zurück pendelt. Abfahrtsorte für die Busse sind das Parkhaus Noorstraße (ab Bushaltestelle Reeperbahn), der Parkplatz Grüner Weg (ab Bahnhof/ZOB), das Gewerbegebiet Hörst (ab Opel Fräter) und das Schulzentrum Süd (ab Sauerstraße).

Die Shuttle-Busse fahren ab 14.30 Uhr

Der Parkplatz der Wehrtechnischen Dienststelle WTD 71 an der B76 ist nur für Menschen mit Behinderung und Radfahrer reserviert sowie für kurzzeitiges Aus- und Zusteigen von Besuchern gedacht. Die Shuttle-Busse fahren ab 14.30 Uhr und kosten zwei Euro für die Hin- und Rückfahrt. Nach der Veranstaltung ab 22 Uhr fahren sie vom Südstrand aus wieder zurück.

Spinler weist darauf hin, dass aufgrund von Gleisarbeiten am Konzerttag keine Züge zwischen Kiel und Eckernförde verkehren. Ein Schienenersatzverkehr durch Busse ist eingerichtet. Laut Bahn wird für die Regionalbahn RB 21943 (Ankunft 23.30 Uhr in Kiel) aufgrund des Open Air ein zusätzlicher Bus von Eckernförde nach Kiel eingesetzt.

Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B76

Eine Sperrung der B76 am Südstrand soll es während des Konzerts nicht geben. Jedoch werde die Geschwindigkeit begrenzt, teilt der Veranstalter mit. Lediglich nach dem Konzert ist situationsbedingt eine kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße möglich. Der Verkehr wird dann von der Polizei vor Ort geregelt.

Konzertbesucher sollen wie immer aus Sicherheitsgründen darauf achten, keine größeren Taschen, Schirme, Haustiere, Klappstühle oder Kühlboxen mit auf das Gelände zu nehmen. Auch Getränkeflaschen sind nicht erlaubt, entsprechende Versorgungsstände gibt es vor Ort. Je nach Wetter sollten Sonnencreme und Regenjacke nicht vergessen werden.

Im August 2020 kommen "The Bosshoss" an den Südstrand

Bereits am 3. August geht es am Südstrand weiter, wenn hier die Band „Pur“ auftritt. Kommendes Jahr sind dann „The Bosshoss“ für den 4. Juli als Strand Open Air verpflichtet.

Restliche Tickets für Kurzentschlossene sind noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über www.kn-tickets.de oder an der Abendkasse erhältlich.

