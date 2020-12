Der Bülker Leuchtturm in Strande ist jetzt ein Grüner. Teilweise: Bei der Grundinstandsetzung bekam er zwei grüne Baubinden, statt der alten in Schwarz. Die Arbeiten am Leuchtturm sind zwar zu 80 Prozent abgeschlossen. Dennoch dauert es noch, bis Besucher wieder den Ausblick genießen können.