Einwohner entscheiden über zwei Projekte

Bei einem Nein würden deshalb mehrere Vertreter zurücktreten, kündigten sie in der Gemeindevertretung am Donnerstagabend an. Vor dieser überraschenden Wendung hatten Kritiker und Befürworter der beiden Projekte gut eine Stunde lang ihre Positionen ausgetauscht.

Spürbares Bemühen um ein Miteinander

Dabei räumte CDU-Vertreter Rudolf Förster auch „einen großen Fehler“ ein: So habe die Politik bei der Präsentation des Siegerentwurfs für das Seniorenwohnen im Strandhotel Anfang des Jahres leider einen viel zu kleinen Raum gewählt. Deshalb hätten vielen Bürgern Informationen zu dem Projekt gefehlt.

Dafür gab’s viel Applaus – wie später noch öfter: Es war spürbar, dass sich viele im Publikum ein gutes Miteinander im Dorf wünschen.

Seniorenwohnen: Kritik an kurzfristiger Einladung

So betonte eine Einwohnerin, dass es „nicht die Absicht war, das Ehrenamt herabzuwürdigen“. Es sei aber vielen ein Anliegen, über wichtige Projekte für Strande abzustimmen. Sie hakte nach, warum die Einladung zur ersten Öffentlichkeitsbeteiligung zum Seniorenwohnen erst einen Tag vorher bekannt gemacht wurde. Und forderte die Politik auf, angebliche Falschinformationen der Befürworter eines Bürgerentscheids zu belegen.

Zur kurzen Frist erklärte Bürgermeister Holger Klink ( CDU), man habe „händeringend“ nach einem gemeinsamen Termin aller Beteiligten gesucht. Natürlich wäre eine frühere Bekanntgabe „wünschenswert“, aber die Frist sei gewahrt worden.

Ulrich Kauffmann kritisiert Gerüchte

Ulrich Kauffmann ( FDP) hatte „mal gesammelt, was mir zugetragen wurden“. So hätte eine Frau, deren Name ihm bekannt sei, behauptet, auf der Auwiese entstehe mit dem Seniorenwohnen etwas, das „wie Mettenhof“ aussehen soll. Eine andere habe verbreitet, dass er selbst der Investor wäre und die Seniorenwohnungen zu seinen Gunsten verkaufen würde. Der Immobilienkaufmann betonte: „Ich bewerbe mich nicht als Investor.“

Büro des Bürgermeisters bleibt im Bauhof

Es sei auch falsch, dass das Bürgermeister-Büro am Ankerplatz angesiedelt werden soll, wies er auf eine Aussage im Flyer zum Bürgerbegehren hin. Dort soll nur das Tourist- und Bürgerbüro Platz finden. Der Bürgermeister bleibt im Bauhof.

Zudem könne man sehr wohl über Regelungen sicherstellen, dass Strander Bürger in die Seniorenwohnungen einziehen. Falsch sei im Flyer auch die Angabe, viele der 16 geplanten Apartments seien nicht barrierefrei: „Das sind alle – und vier sogar rollstuhlgerecht“.

Es gibt noch keinen Investor

Ein Einwohner wollte wissen, ob es für das Seniorenwohnen Gespräche mit möglichen Strander Investoren gab: „Vielleicht wäre es wünschenswert, dass das im Dorf bleibt.“ Tatsächlich hätte es Interessenten aus dem Ort gegeben, so Ulrich Kauffmann: „Die haben sich aber wegen der Eskalation zurückgezogen.“ Der Bürgermeister betonte, dass es noch keinen Investor gebe. Die Gemeinde sei auch von Genossenschaften angesprochen worden: Auch so etwas müsse geprüft werden.

Fachleute prüfen Aufweitung der Au

Ein Besucher erinnerte an die Überschwemmung am Mühlenteich beim Starkregen von 2002 und warnte davor, die Freidorfer Au für das Seniorenwohn-Projekt zu einem kleinen Gewässer direkt an der Anlage aufzuweiten. Fachleute würden berechnen und prüfen, ob durch so ein Vorgehen Gefahren drohen, erklärte Holger Klink: „Wenn es eine Gefahr gibt, werden wir das auch nicht machen.“

Mehr als 200 Unterschriften für Bürgerentscheid

Ein Besucher fand, dass mehr als 200 Unterschriften für den Bürgerentscheid ein Zeichen für erheblichen Widerspruch seien: „Können wir nicht gemeinsam nachdenken, ob wir einen großen Konsens erzielen“?

Der Bürgermeister sagte, bei ihm klingele Tag und Nacht das Telefon, er werde beschimpft mit Informationen, „die falsch sind. Für mich ist entscheidend, dass wir das zusammen vernünftig über die Bühne bringen.“

Politik steht hinter dem Bürgerhaus am Ankerplatz

Aber es sei wohl tatsächlich so, dass die Politik die Informationen „noch viel intensiver“ an die Bürger herantragen müsse. Holger Klink betonte: „Meine Tür steht immer auf.“

Man habe die ganzen Gutachten extra wegen der Anwohner in Auftrag gegeben, nehme Bedenken ernst: Schließlich hätten viele Einwohner das Bürgerbegehren unterschrieben. Die Politik sei aber auch überzeugt, dass der Ankerplatz der richtige Standort für das Bürgerhaus mit seinen Funktionen sei.

Sönke Thöle-Strand ( SPD) sagte: „Jeder hier ist offen für den Dialog.“ Aber der Zeitpunkt sei etwas unglücklich, nachdem die Gemeinde sich schon viele Gedanken gemacht habe.

Ehrenamt als "Herzschlag des Dorfes"

„Ehrenamtliches Engagement ist der Herzschlag des Dorfes“, betonte Bürgermeister Holger Klink. Der gemeinsame Wille und der gemeinsame Weg hätten in Strande immer im Zentrum gestanden: „Nun werden persönliche Befindlichkeiten über das Gemeinwohl gestellt“, kritisierte er: „Das kommt einem Misstrauensantrag gleich.“ Denn alle Bedenken seien sorgsam geprüft und widerlegt worden.

Bei einen "Nein" wird es Rücktritte geben

Alle in der Gemeindevertretung hielten ein Bürgerbegehren für ein „sehr wichtiges Instrument“. Doch wie könne man Projekte vorbereiten, wenn selbst einstimmig gefasste Beschlüsse infrage gestellt werden, fragte er. Er kann sich künftig ein „professionelles ehrenamtliches Arbeiten schwer vorstellen“. Ulrich Kauffmann ( FDP) kündigte an, seine Fraktion würde bei einem „Nein“ zu den Projekten zurücktreten. Dem schlossen sich auch Claudia Sieg ( SPD) und Thomas Behrenbruch an. Der Entscheid soll im September stattfinden.

