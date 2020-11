Wann fing es an? Wer fing an? Ist das Ganze womöglich Kunst? Entstanden beim Warten auf die perfekte Welle? Am Surferstrand in Strande wachsen immer mehr Steinstapel in die Höhe. Das Phänomen ist weltweit verbreitet. Viele erfreuen sich daran. Doch es gibt auch Kritik.