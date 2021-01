Strande

Corona bremste die Verabschiedung des Konzeptes fast ein Jahr lang aus. Nach dem Start der Ortsentwicklungsplanung Mitte Juni 2019 war der bisher letzte Termin dazu Anfang Februar 2020.

Einige Projekte – wie die Skaterrampe – wurden mittlerweile dennoch schon umgesetzt. Doch viele Impulse betreffen auch langfristige Themen und werden vor allem zukünftige Gemeindevertretungen beschäftigen, erklärt Bürgermeister Holger Klink ( CDU).

Anzeige

Strande sucht Lösungen für die Verkehrsbelastung

Ein sehr drängendes Problem in Strande ist allerdings die Verkehrsbelastung. Schon jetzt versucht die Gemeinde, möglichst viele Autos aus dem Ort herauszuhalten, indem der Großparkplatz am Ortseingang im Winter im Gegensatz zu den Parkzonen im Zentrum kostenlos ist. Der Großparkplatz war am vergangenen Wochenende dank des schönen Wetters auch gut gefüllt.

Im Ort gab es allerdings Parkärger, berichtet der Bürgermeister: Die Straße am Mühlenteich war „massiv gefüllt durch Tagestouristen“. Auf der Suche nach kostenfreien Parkplätzen steuerten Besucher ihr Auto sogar auf die Wiesen und in Biotope. Deshalb sollen hier künftig nur noch Besucher der Fischfarm Forelli und Anwohner parken dürfen, kündigt Holger Klink an.

News aus Eckernförde Alle wichtigen News aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Vorschlag: Bülker Huk für Autos sperren

Das Thema Parken sorgt also immer wieder für Aufregung und war auch Thema bei der sehr gut besuchten Bürgerbeteiligung zur Ortsentwicklung. Abhilfe könnten Vorschläge aus dem Verkehrskonzept schaffen, das Teil der Ortsentwicklung ist. Eine Variante: Um den Durchgangsverkehr aus dem Ort herauszuhalten, könnte der Bülker Weg für den allgemeinen Autoverkehr komplett gesperrt werden.

Zudem sollte dann der Parkplatz am Surfstrand reduziert oder ganz geschlossen werden, um Suchverkehr zu vermeiden. Dafür könnte der Großparkplatz Richtung Kiel-Schilksee deutlich erweitert werden. Dort müsste es dann auch Angebote geben, auf alternative Verkehrsmittel wie Fahrräder oder einen autonomen Shuttle umzusteigen. Dabei ist eine „Mobilitätsstation“ im Gespräch.

Zentrale Idee: Ausbau des Großparkplatzes

Der Ausbau des Großparkplatzes zum „Umsteiger“ ist auch Teil des zweiten Szenarios. Dieses sieht außerdem eine Schrankenanlage auf Höhe des Parkplatzes Surfstrand vor. Dort wird ein Parkticket gelöst. Der Parkplatz an der Bülker Huk, unweit des markanten Leuchtturms, würde bei dieser Variante ausgebaut. Ein Parkleitsystem am Ortseingang hilft bei der Verkehrssteuerung. Diese Variante empfehlen die Planer.

Am teuersten wäre der Neubau einer Erschließungsstraße außerhalb der Ortslage zum Bülker Leuchtturm, unter Einbeziehung der Zufahrt zum Klärwerk. Auch die Frage der Genehmigung wäre hier ungewiss: Womöglich will der Klärwerksbetreiber das gar nicht.

Verkehrslenkung über gestaffelte Parkgebühren

Ein weiteres Problem in Strande ist der sogenannte ruhende Verkehr. Die Grundlage für eine Entlastung im Ort wäre stets die Erweiterung des Großparkplatzes um etwa 200 Parkplätze. Um die Fahrzeugflut zu stoppen, sollen die vorhandenen Parkplätze bewirtschaftet werden, am Wochenende und an Feiertagen auch eher hochpreisig.

Das Parken am Straßenrand wäre dann im gesamten Ortskern untersagt und nur noch auf öffentlichen Parkplätzen möglich. Bei denen könnte Strande die Gebühren staffeln – von kostenlos (Planerempfehlung) oder gering auf dem Großparkplatz bis zu teureren Plätzen im Zentrum. Für die Bewohner gäbe es Parkausweise.

Stichstraßen nur noch für Anwohner?

Beim zweiten Vorschlag werden die Parkplätze im ganzen Ort flächendeckend hochpreisig bewirtschaftet. Anwohner parken mit Ausweisen kostenfrei. Die von den Planern empfohlene dritte Variante sieht vor, alle Stichstraßen als reine Anwohnerstraßen auszuweisen. Diese dürfen auch Geschäftskunden, Besucher und Handwerker nutzen.

Verkehrsversuche sind möglich

Bei dieser Variante sind durchaus unterschiedliche Lösungen in den verschiedenen Wohnstraßen möglich. Dazu soll die Meinung der Einwohner erfragt werden. Der Planer empfahl zudem ein- oder zweimonatige Verkehrsversuche, die sich bewährt hätten. Bei solchen Simulationen bekommen die Bürger einen Eindruck, welche Folgen ein Modell hätte.