Kurz vor den Bürgerentscheiden in Strande am Sonntag, 27. September, über die Vorhaben Bürgerhaus und Seniorenwohnen zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Das zeigt zumindest das Interesse an der Briefwahl: Fast ein Drittel der genau 1216 Stimmberechtigten hat sich bereits dazu entschieden.