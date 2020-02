Durch ihren schnellen Einsatz haben vier Feuerwehren einen Dachstuhlbrand in Strande verhindert. Sie waren am Freitagnachmittag in die Dorfstraße gerufen worden. Dort war ein Feuer in der Dachgeschosswohnung einer Doppelhaushälfte ausgebrochen. Eine Mutter und ihr Kind kamen ins Krankenhaus.