Nach nicht einmal drei Tagen scheint die Maskenpflicht auf der Strander Promenade schon wieder zu kippen. Das drang zumindest aus einer Telefonkonferenz des Kreises Rendsburg-Eckernförde mit den Kommunen am Mittwochnachmittag an die Öffentlichkeit. Grund ist die breite Kritik an der Anordnung.