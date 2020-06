Die Gemeinde wird in einem Bürgerentscheid über den geplanten Bürgerpavillon am Ankerplatz und das Seniorenwohnen neben der Schule abstimmen. Das steht jetzt fest: Denn die Gemeindevertretung selbst schob am Donnerstagabend die Abstimmung an. Bei einem Nein würden mehrere Vertreter zurücktreten.