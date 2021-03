Schwedeneck

Das bedeutet: Wer vorhat, in Strande, Schwedeneck oder Noer-Lindhöft unerlaubt in seinem Wohnmobil zu übernachten, sollte sich auf Besuch einstellen. „Es wird Weckrunden geben“, kündigt Amtsvorsteher Sönke Paulsen an. Und zwar zu ungastlichen Zeiten – und mit finanziellen Folgen. Das gilt auch für die Saison.

Wohnmobile sind hier nur tagsüber willkommen

Am Vormittag stehen auf dem Parkplatz Stohl zwei große Wohnmobile, einer mit einem Kennzeichen aus einem anderen Bundesland. Tagsüber dürfen die Dickschiffe hier parken. Übernachten allerdings nicht: Das gilt auf allen Parkplätzen im Amtsbereich.

Der gut gefüllte Parkplatz zeigt, „wie hoch der Druck ist“, erklärt Sönke Paulsen. Und wenn es hier voll ist, parken die Besucher oft den kleinen Ort Stohl zu. Das sorgt bei den Anwohnern für Frust – ebenso in den anderen Küstenorten, die Ähnliches erleben. Das sind die Folgen von Corona und den beschränkten Reisemöglichkeiten.

Strande, Schwedeneck und Noer hoffen auf rücksichtsvolle Gäste

Der Amtsvorsteher appelliert daher an alle Gäste, sich an ein paar Regeln zu halten: sich rücksichtsvoll verhalten. Weiterfahren, wenn die Parkplätze in Schwedeneck, in Strande oder in Noer schon belegt sind.

Lesen Sie auch:Corona-Frust in Noer

Er bittet darum, dass Hunde angeleint bleiben und nicht frei umhertollen – erst recht jetzt, in der beginnenden Brutzeit. Es habe schon furchtbare Szenen gegeben, wenn unangeleinte Hunde Wild hetzen.

Wilde Müllhalden, Fäkalien am Wegesrand: Das nervt die Küsten-Orte

Weitere Probleme zeigen sich anschaulich direkt an der Stohler Steilküste, auf dem Wanderweg mit spektakulärer Aussicht.

Da grüßt zunächst eine Papiertüte am Wegesrand, gefühlt mit Resten einer Mahlzeit. Den Hinweis „wiederverwendbar“ haben die Besitzer wohl sehr eigen interpretiert und ihren Müll hier einfach hinterlassen. Wilde Müllhalden, Fäkalien am Wegesrand: Auch mit diesen Problemen kämpfen Tourismusorte.

Appell: Bitte nicht über die Äcker laufen

Zwei Meter breit ist hier der Wanderweg, den die Gemeinde Schwedeneck vom Landwirt gepachtet hat. Sollte eigentlich reichen – auch für Begegnungsverkehr. Dennoch sind hier über hunderte Meter Fußstapfen auf dem Acker zu sehen.

Lesen Sie auch:Ansturm auf die Küste wie in der Hochsaison

Überall an der Küste von Strande über Schwedeneck bis Lindhöft ist zu beobachten, dass die Menschen den öffentlichen Küstenweg verlassen und über Ackerflächen latschen – teils sogar querfeldein.

Das Problem scheint sich durch Corona verstärkt zu haben

„Das tolerieren wir nicht“, betont der Amtsvorsteher. Denn irgendwann würden Landwirte sonst kein Land mehr für öffentliche Wege zur Verfügung stellen. In Corona-Zeiten scheint sich das Problem verschärft zu haben – womöglich im Bemühen, bei Begegnungen Abstand zu halten.

Lesen Sie auch:Strande sperrt Bülker Huk am Wochenende für Autos

Sönke Paulsen appelliert zudem an Mountainbiker, die Steilküste zu meiden: „Es ist hier einfach zu gefährlich.“ „Wir wollen keine Gäste abschrecken“, betont der Amtsvorsteher für die Gemeinden Strande, Schwedeneck und Noer. Aber: „Wenn es hier voll ist, ist es voll.“

Besucherandrang schon seit Jahresbeginn in Noer, Schwedeneck, Strande

Das war in diesem Jahr schon sehr früh der Fall: Bei gutem Wetter waren die Parkplätze der drei Küstenorte seit Januar schnell voll. „Wir haben schon deutlich mehr Tickets und Verwarngelder verteilt als in den Vorjahren“, erklärt der Amtsvorsteher.

Die Amtsverwaltung hat zusätzliches Personal eingestellt, um ab Ostern mehrmals täglich die Parkplätze in Strande, Schwedeneck und Noer zu kontrollieren. Statt drei gibt es nun sechs Verkehrsüberwacher. Hinzu kommen Security-Kräfte, die an den Stränden unterwegs sind. Oder auf der Strander Promenade auf die Einhaltung der Regeln achten.

Mehr Kontrollen - und bei Bedarf auch Straßensperrungen

„Und wenn es zu voll wird, sperren wir kurzfristig Straßen“, erklärt Sandra Westphal, die Leitende Verwaltungsbeamtin. Das betrifft zum Beispiel die Bülker Huk in Strande oder die Seestraße und die Alte Dorfstraße in Surendorf.

Lesen Sie auch:Verbieten oder verbessern - Debatte um Wohnmobile an der Bülker Huk

„Wenn das nicht reicht, werden wir es auch ausweiten“, ergänzt der Amtsvorsteher. Eigentlich ist es ja auch ganz einfach: Mit Rücksicht sollte es doch gelingen, gut durch diese Corona-Zeiten zu kommen.