Die Bülker Huk in Strande ist ein traumhafter Landzipfel: Kein Wunder, dass hier an schönen Tagen die Parkplätze schnell knapp werden. Jetzt gibt es Vorschläge, dass die Gemeinde die Lage nutzen sollte, um daran zu verdienen – und zwar am Wohnmobil-Boom. Doch es gibt auch Kritik.