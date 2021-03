Lautes Gerumpel am Strander Hafen: Dort wird derzeit die Sichelbuhne um gut 38 Meter verlängert. Dabei wird ein Spezialschiff für Wasserbau eingesetzt. Ebenfalls im Einsatz ist ein Bagger mit beeindruckend langem Werkzeug. Strande erhofft sich durch das Projekt künftig weniger Arbeit.

So investiert Strande in Küstenschutz

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck