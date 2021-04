Strande

Im Dezember hatte die Vorsitzende des Kulturforums Strande, Susanne Cornelius, die Idee in der Gemeindevertretung vorgestellt. Durch ihre Bekanntschaft mit dem Bredenbeker Künstler war die Idee entstanden, seine markanten Objekte aus Cortenstahl eine Zeitlang nach Strande zu holen. Die insgesamt fünf Skulpturen, die an der Strander Ostseeküste präsentiert werden sollen, waren zuletzt an der Fachhochschule Kiel zu sehen.

Zwei weitere Skulpturen werden im Mai hinzukommen und die Freiluft-Ausstellung komplettieren, erklärt Susanne Cornelius. Dann wird es auch eine Beschilderung aller Skulpturen geben sowie ein Booklet mit näheren Informationen über den Künstler Jörg Plickat und die einzelnen Werke. Die Informationen werden ebenfalls auf der Homepage des Vereins abrufbar sein.

Ausstellung in Strande durch Förderer ermöglicht

Man freue sich, Strander Gästen „die Auseinandersetzung mit international anerkannter zeitgenössischer Bildhauerei vor großartiger Ostseeküstenlandschaft anbieten zu können“. Die Ausstellung wurde möglich durch öffentliche Förderung des Landes, der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein und der Kulturstiftung des Kreises sowie „großzügige private Spenden“, erklärt Susanne Cornelius.