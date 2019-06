Strande

Das dafür ins Auge gefasste Grundstück neben der Schule hatte die Gemeinde 2017 zusammen mit anderen Flächen vom früheren Besitzer erworben. Für die Fläche soll auch ein Bodengutachten erstellt werden. Laut ersten Überlegungen sollen zwölf bis 15 Mietwohnungen in Größen von 50 bis 70 Quadratmetern entstehen - in einer an Strande angepassten Bauweise.

Nach Bekanntwerden der Pläne hatte es Ende 2018 auch Kritik von Anwohnern an dem Projekt gegeben. Dabei ging es unter anderem um Fragen des Bedarfs, der Bauweise und des Verkehrs in der schmalen Straße neben Schule und Kindergarten.

"Keine Klotzbebauung"

In den Vorgaben für den Wettbewerb heißt es nun unter anderem, das Gebäude mit einer Wohnfläche von 1200 bis 1600 Quadratmetern solle "keine Klotzbebauung" sein und sich in der Firsthöhe an der Umgebung orientieren. Zu den weiteren Vorgaben gehören unter anderem großzügige Balkone/Terrassen mit eine Tiefe von mindestens zwei Metern und eine "anspruchsvolle Gestaltung" der Außenanlagen.

Parkplatz der Schule bleibt

Der Bedarfsparkplatz der Schule soll erhalten werden. In der Verlängerung werden Carports für die Mieter der Wohnanlage sowie sechs Stellplätze für Besucher entstehen. Die Wohnungen dürfen nicht als Ferienunterkunft vermietet werden: Das wird mit einem Eintrag ins Grundbuch sichergestellt.

Stellungnahmen zu Bebauungsplänen

Weitere Themen in der Gemeindevertretung sind unter anderem die eingegangenen Stellungnahmen zur Änderung der Bebauungspläne 1 und 3, die den nördlichen Teil der Gemeinde betreffen und die architektonischem Wildwuchs Grenzen setzen sollen. Auch die Sanierung der Sanitäranlagen im Hafengebäude steht auf der Tagesordnung.

