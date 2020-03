Strande sperrt den Weg zur Bülker Huk

Strande/Schwedeneck

„Wir hatten eine Sturm- und eine Menschenflut“, sagt der Strander Bürgermeister Holger Klink ( CDU) über das vergangene Wochenende. Während sich die Besucher im Ort selbst „tadellos“ verhalten hätten, seien die Zustände in Richtung Bülker Huk „alles andere als erfreulich“ gewesen. Und das, obwohl bereits Tage zuvor Schilder aufgestellt wurden, die Tagesgäste auffordern, das Ostseebad derzeit nicht zu besuchen – zur Sicherheit aller.

Doch an die Aufforderung hielten sich viele Besucher offensichtlich nicht: Der Bürgermeister spricht von Auto-Massen „Stoßstange an Stoßstange“, die sich den Bülker Weg Richtung Huk und Leuchtturm geschoben hätten.

Falschparker hätten sogar die Rettungswege versperrt. Die Besucher kamen wohl weniger aus der Nähe, wie Kiel und Umland, sondern von weiter her – unter anderem aus Plön, Schleswig und Neumünster.

Übernachtung im Wohnmobil

Holger Klink berichtet von Wohnmobilen mit einer Länge von acht Metern und zahlreichen Menschen, die in ihren Fahrzeugen in Strande übernachtet hätten. Und das, obwohl durch Corona alle touristischen Aktivitäten derzeit in Schleswig-Holstein untersagt sind.

„Die Lage glich einem Happening“, sagt der Strander Bürgermeister, hörbar verärgert. Derzeit gilt schließlich ein Versammlungsverbot. Doch das Verhalten der Besucher „konterkariert alles“, was im Ort selbst vorbildlich funktioniere. „So geht es nicht“, sagt Holger Klink: „Wir werden die Straße sperren müssen.“

Amt und Kreis würden bereits daran arbeiten. Vorerst bis zum 19. April 2020 soll der Bülker Weg ab dem Surfkiosk dichtgemacht werden. Die Besucher könnten „gerne auf dem Großparkplatz Am Deich parken“.

Auch große Gruppen waren unterwegs

„Um die Vernünftigen zu schützen“, sagt der Strander Bürgermeister. Er habe auch viele Beschwerden erhalten, dass Menschen im Gebiet der Bülker Huk in großen Gruppen unterwegs waren: „Da werden die Abstände nicht eingehalten.“

Mindestens 1,5 Meter, besser noch zwei Meter sollten es in Corona-Zeiten sein. Es gebe aber wirklich „rücksichtslose“ Besucher. Deshalb werde Strande Schilder aufstellen, die zeigen, wie viel zwei Meter tatsächlich sind.

Man sei es all denen, die unter den Maßnahmen leiden, einfach schuldig, sich so zu verhalten, dass die Verbreitung des neuartigen Coronavirus eingedämmt wird, sagt Holger Klink: „Es stehen schließlich Existenzen auf dem Spiel.“

Entscheidend ist der richtige Abstand

Auch in Schwedeneck liefen bei Bürgermeister Sönke Paulsen ( CDU) am Wochenende Beschwerden von Bürgern auf, die kritisierten, es gebe zu viele Tagestouristen – was hier aber nicht der Fall gewesen sei.

Jemand habe sogar ein Schild an den Parkautomaten geklebt, dass Nicht-Schwedenecker hier nichts zu suchen hätten. „Das habe ich entfernt“, sagt der Bürgermeister verärgert. Er beobachte mit Sorge, dass einige wohl der Auffassung seien, Auswärtige dürften sich hier gar nicht aufhalten.

Wer in einer Wohnung lebt, freut sich über frische Luft

Dabei gehe es doch darum, dass Menschen ausreichend Abstand voneinander halten. Und das sei bei den Spaziergängern am weitläufigen Strand auch der Fall gewesen.

Er könne gut verstehen, dass eine Familie, die zum Beispiel in Kiel in einer Etagenwohnung lebt, auch gerne mal frische Luft am Strand genießen möchte, erklärt Sönke Paulsen. „Das ist eine merkwürdige Diskussion“, sagt er zu dem Revierverhalten einiger Schwedenecker.

Schon länger Pöbeleien im Kreis Plön

Auch im Kreis Plön war es in den vergangenen Tagen zu unschönen Szenen gekommen: Fahrer von Autos mit auswärtigen Kennzeichen wurden bepöbelt, es tauchten Drohbriefe und gefälschte Behördenschreiben auf. Da Fahrzeuge seit 2015 nicht mehr zwangsläufig ihr Kennzeichen ändern müssen, ist allerdings nicht immer klar, ob die Besitzer wirklich nicht aus Schleswig-Holstein kommen

