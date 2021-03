Strande

„So, wie es im Moment läuft, ist es zu viel. Die Grenze ist erreicht“, betont der Strander Bürgermeister Holger Klink (CDU) am Donnerstag in der Gemeindevertretung. Es gehe nicht nur um die Masse des Verkehrs, sondern auch um das Verhalten.

Jedes freie Fleckchen wird an manchen Tagen zugeparkt. Hinzu kommen immer wieder unliebsame Hinterlassenschaften, zum Beispiel von Campern an der Bülker Huk.

Strander Einwohner wünschen sich Entlastung vom Verkehr

„Unsere Sorge ist, dass das auch nach Corona nicht aufhört“, erklärt der Bürgermeister. Es gebe immer wieder Bitten von Stranderinnen und Strandern, etwas gegen die Belastung zu unternehmen. „Wir werden das auch machen“, erklärt er. Neben langfristigen Projekten will die Gemeinde bald schon konkret handeln.

An Wochenenden keine Zufahrt mit dem Auto zur Bülker Huk

Bereits im ersten Lockdown vor einem Jahr hatte Strande die Zufahrt zur Bülker Huk an mehreren Wochenenden gesperrt. Das wird nun wieder an Wochenenden eingeführt, damit sich nicht mehr so viel Verkehr durch den Ort wälzt.

Zunächst bremst Strande Fahrzeuge noch mit provisorischen Absperrgittern aus. Doch so bald wie möglich möchte die Gemeinde hinter dem Zugang des Surfclubs am Bülker Weg eine feste Schranke installieren.

Strande investiert auch in die Verkehrsüberwachung

„Wir werden an jeder Ortseinfahrt darauf hinweisen, dass die Bülker Huk an Wochenenden für den Autoverkehr gesperrt ist“, erklärt Holger Klink.

Fußgänger und Radler sind dort weiterhin an allen Wochentagen willkommen. Der Zugang zur Gastronomie ist so gegeben. Um den Lerneffekt bei Autofahrenden zu befördern, investiert Strande zudem in die Verkehrsüberwachung.

Am Surfparkplatz entsteht eine Wendemöglichkeit

Weil schon im Vorjahr nicht alle Gäste den Hinweis auf die Sperrung der Bülker Huk ernst genommen hatten, kam es damals allerdings zu großen Problemen: Autos und Wohnmobile wendeten mühsam am Surfkiosk. Die Zustände für Anwohnende waren wohl teils unzumutbar.

Nun gibt es eine Lösung: Gemeindevertreter Nicolaus Graf zu Reventlow (CDU) räumt der Gemeinde auf seinem Surfparkplatz im Bereich der Einfahrt im Norden die Möglichkeit ein, dort eine Wendemöglichkeit zu schaffen.

Der Surfclub verzichtet auf diese von ihm gepachtete Fläche. Der Parkplatz soll zudem zwei zusätzliche Zugänge bekommen, um dort einen Einbahnstraßenverkehr einzurichten.

Strander Schranken-Projekt soll so schnell wie möglich umgesetzt werden

Das Ganze wird so schnell wie möglich umgesetzt, man rechnet mit vier bis sechs Wochen. Allerdings müssen dafür noch Ausschreibungen erfolgen, zudem fehlt bisher Strom für die Schranke.

Bis dahin setzt Strande an Wochenenden auf die Absperrgitter. „Es muss sich jetzt was ändern, nicht erst in sechs bis acht Monaten“, sagt Holger Klink zum Konzept. Langfristig gehe es darum, dass jeder Tagestourist am Ortseingang informiert wird, wie die Verkehrssituation aussieht.

Die Politik betrachtet das Modell als Testlauf

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Claudia Sieg lobt die Idee: „Weil sie auch den Anglern und Surfern noch Parkmöglichkeiten bietet.“ Sie betrachtet das Modell erst mal als „Testlauf, für die kurzfristige Umsetzung ab Ostern“. Als die Bülker Huk im ersten Lockdown gesperrt war, „war es dort ein Paradies“, schwärmt sie.

Auch FDP-Fraktionschef Ulrich Kauffmann sieht das Projekt als Versuch. Langfristig müsse man darüber nachdenken, den am Wasser gelegenen kostenlosen Surfparkplatz zu schließen oder zu bewirtschaften: Schließlich will Strande die Besucherinnen und Besucher vor allem auf seinen Großparkplatz am Deich lenken.

Der soll möglichst erweitert werden. „Und wir wollen ja auch irgendwann die Huk nutzen“, sagt Ulrich Kauffmann.

Strande will an der Bülker Huk einen besonderen Logenplatz mit Wow-Blick schaffen

Dabei geht es um die Strander Pläne für das derzeit noch gesperrte frühere Gelände der Bundeswehr. Der Logenplatz mit fast-Rundumblick über die Ostsee soll, so die Idee, zurückhaltend für Bürger und Touristen entwickelt werden.

Aber erst, wenn das beliebte Ostseebad sein Verkehrsproblem besser in den Griff bekommt. „Das ist das Sahnegrundstück von Strande. Das dürfen wir nicht vergessen“, sagt auch Thomas Behrenbruch (SPD).