Was Max Pechstein in Strande malte

Strande

Im Leben des Malers Max Pechstein (1881-1955) spielte Strande zwar nur eine winzige Rolle – aber eine prominente: Hier entstand das letzte Gemälde des bekannten Expressionisten – das Werk „Am Strand“.

Und dort an der Ostsee entstanden im Sommer 2019 auch historische Szenen für den ersten Dokumentarfilm über den Brücke-Künstler. Denn in Strande verlebte Max Pechstein seinen letzten Malsommer.

Anzeige

Produktion von Wilfried Hauke und Alexander Pechstein

Am sehenswerten Filmprojekt beteiligt war auch Co-Produzent Alexander Pechstein, Enkel des Malers und letzter in der Familie, der Max Pechstein noch persönlich erlebt hatte. Er lebt im schleswig-holsteinischen Dobersdorf. „Ich habe auch das letzte Foto von ihm gemacht“, erzählte der damals 80-Jährige im August bei den Dreharbeiten an der Strander Steilküste.

Weitere KN+ Artikel

Alexander Pechstein und den Filmemacher Wilfried Hauke bewegte schon lange die Idee, einen Dokumentarfilm über Max Pechstein zu drehen. Im Juli hatte das Filmteam in Strande schon Zeitzeugen-Szenen mit Alexander Pechstein und dessen Tochter Dunja gedreht. Sie waren dafür im Märchenwald am Wanderweg Richtung Bülker Leuchtturm und am Strand unterwegs.

Max Pechstein liebte das Meer

Sein Großvater sei 1952 wohl über Freunde auf Strande gekommen, vermutet Alexander Pechstein: Der Maler, der früher viel Zeit in Nidden im heutigen Litauen verbrachte, hatte wohl Sehnsucht nach der Ostsee. In Strande entstanden die Vorzeichnungen für jenes letzte Bild, dass der schon schwer kranke 72-Jährige zwei Jahre später in Berlin vollendete.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.