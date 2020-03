Für Eulen war 2019 ein sehr gutes Jahr

Strande

Zum Schluss war der Strander viele Jahre lang gewissermaßen der oberste beamtete Förster und Jäger im Land. Der Ministerialrat a.D ist Vorsitzender des Landesverbandes Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein. Besonders romantisch ist die Arbeit der Eulenschützer allerdings nicht.

Wie sind Sie auf die Eule gekommen?

Johann Böhling (lacht): Dazu gibt es eine nette Geschichte in meiner Zeit im Forstamt in Rendsburg. 1983 klingelte das Telefon, meine Sekretärin meldete aufgeregt: Der Finanzminister ist am Telefon! Ich bekam einen Schreck und dachte: Jetzt hast du etwas falsch gemacht ...

Doch Minister Roger Asmussen sagte: Ich möchte für die Wiedereinbürgerung des Uhus in Schleswig-Holstein einen Verein gründen. Und fragte, ob ich sein Stellvertreter werden wollte. Da konnte ich ja nicht Nein sagen. Das war meine erste richtige Berührung mit dem Eulenschutz. Wir haben dann bei mir in der damaligen Försterei Sehestedt auch die ersten Uhus ausgesetzt.

Was sind die wichtigsten Aufgaben des Verbandes?

Es gibt in Schleswig-Holstein acht Eulenarten. Die größte ist der Uhu. Dann gibt es die Schleiereule, den Steinkauz, den Rauhfußkauz und den Sperlingskauz – das sind zwei ganz kleine Eulenarten, die nur wenige Menschen jemals gesehen haben, außer mir und ein paar anderen. Den Waldkauz kennen viele. Und es gibt die Waldohreule und die Sumpfohreule. Um fünf dieser Arten kümmern wir uns im Rahmen von Artenhilfsprogrammen. Dafür bekommen wir Fördermittel vom Umweltministerium.

Wie sieht die konkrete Arbeit aus?

Bei Schleiereule und Steinkauz bringen wir Kästen als Nisthilfen aus, meistens an Bauerngehöften. Die werden über das Jahr betreut. Im Frühjahr guckt man, ob dort Eulen drin sind. Dann kommt man vielleicht ein weiteres Mal, schaut, wie viele Jungvögel drin sind. Und dann reinigt man das Ganze im Herbst. Das ist schmutzig und teilweise nicht ungefährlich.

Man ist da in verstaubten Scheunen und balanciert manchmal über morsche Bodenbretter. Es ist hoch: Man muss auf Leitern klettern – oder auf Bäume. Das ist nicht romantisch! Wenn Sie mal den Nistkasten einer Schleiereule geöffnet haben: Es stinkt wie die Pest. Tote Mäuse sind darin – diese Tiere können Überträger schlimmer Krankheiten sein. Wir haben immer Wasser und Seife dabei, wenn wir unterwegs sind.

Warum sind die Nisthilfen so wichtig?

Das unterscheidet sich je nach Eulenart. Der Uhu ist sehr anpassungsfähig, er nistet in alten Greifvogelhorsten genauso wie am Boden, auf Hochsitzen oder an ganz ungewöhnlichen Plätzen wie Kiesgruben, obwohl daneben noch abgebaut wird.

Der braucht im Prinzip keine Nisthilfen. Wir machen das aber in bescheidenem Umfang, weil die Greifvogelhorste oft herunterfallen, wenn der Uhu einmal drin gebrütet hat. Er ist einfach zu schwer, das halten diese Nester nicht aus. Und wenn man ihm eine gesicherte Plattform anbietet, ist das auch fürs Monitoring einfacher. Wobei wir mittlerweile keine neuen Plattformen mehr anbringen.

Wie sieht es bei den anderen Arten aus?

Bei Schleiereule und Steinkauz ist es anders. Da sind die Nistplätze oft durch unsere moderne Umwelt verloren gegangen. Heute sind landwirtschaftliche Gehöfte rappeldicht verschlossen. Da ist kein Loch mehr, wo eine Eule einfliegen könnte. Die sind innen auf absolute Hygiene getrimmt, da gibt’s keine verstaubten, dunklen Ecken mehr. Dadurch sind die Nistplätze verloren gegangen, und wir haben Ersatz geschaffen.

Ähnlich ist es beim Steinkauz: Der brütet entweder an Gebäuden, in Winkeln und Höhlen. Oder auch in Streuobstwiesen, wo Naturhöhlen in den Bäumen sind. Das ist der klassische Nistplatz eines Steinkauzes. Doch wo gibt es noch eine Streuobstwiese mit alten Bäumen?

Gibt es nicht auch Eulen, die am Boden nisten?

Die klassische Eule, die das macht, ist die Sumpfohreule. Bei ihr hatten wir 2019 eine geradezu sensationelle Entwicklung. Sie ist immer selten gewesen in Schleswig-Holstein. Und wir hatten plötzlich einen Einflug von Sumpfohreulen in einer nie zuvor dagewesenen Weise. Weil – das gilt auch für die übrigen Eulen-Arten – die Vermehrungsrate und Bestandsentwicklung stark vom Nahrungsangebot abhängt.

Die Hauptnahrung für alle Eulen sind Mäuse. Und der heiße Sommer, der ansonsten viele Schäden in der Natur hinterlassen hat, war natürlich für Mäuse super. Die haben sich vermehrt wie verrückt. Das war wiederum für die Eulen gut. Deshalb haben wir 2019 bei allen Eulen-Arten ein Rekord-Brutergebnis gehabt. Es sind unglaublich viele Jungeulen groß geworden.

Umkehrt war es nach dem großen Schneewinter 1978: Da sind die Populationen von Schleiereule und Steinkauz fast vollständig zusammengebrochen.

Wie steht es allgemein um die Eulen in Schleswig-Holstein?

Beim Uhu haben wir einen bemerkenswerten Umstand: Das ist eine der wenigen Tierarten, die hier ausgestorben war, wo es gelang, eine gesicherte Population durch Auswilderung wieder zu etablieren. Es werden deshalb auch keine Uhus mehr ausgewildert. Die haben mittlerweile eine sich selbsttragende Population. Wir haben in Schleswig-Holstein eine große Dichte, wobei ich mit Zahlen vorsichtig bin, weil wir kein flächendeckendes Monitoring machen.

Bei Schleiereule und Steinkauz gibt es große Schwankungen. 2019 war mal wieder ein sehr gutes Jahr. Aber insgesamt haben wir eher eine Abwärtstendenz, wegen der Entwicklung in unserer Landschaft, der Landwirtschaft. Die großflächige Bewirtschaftung, die einseitige Fruchtfolge spielen eine Rolle für die Mäusepopulation. Das wirkt sich auf diese beiden Arten aus.

Über Rauhfußkauz und Sperlingskauz haben wir noch gar nicht gesprochen ...

Die beiden Arten kamen bis vor etwa zehn Jahren in Schleswig-Holstein gar nicht vor, die sind neu aus dem Süden, aus Niedersachsen gekommen. Sie sind extrem selten und werden hier auch immer selten bleiben. Das ist gewissermaßen für uns ein Schmankerl.

Vom Rauhfußkauz gab es im letzten Jahr eine einzige bekannte Brut in Schleswig-Holstein. Das finden Ornithologen und Eulenschützer natürlich sensationell. Aber es nicht so, dass die ausgestorben sind: Die hat’s hier früher gar nicht gegeben.

2019 wurde ein Uhu ausgewildert, der sich in Stacheldraht verfangen hatte. Welchen Gefährdungen sind Eulen ausgesetzt?

Für den Uhu ist das der Straßen- und Schienenverkehr. Da liegen häufig tote Tiere herum. Weil er gerne Aas frisst, fliegt er dahin. Und schon wird er überfahren: Verkehrsopfer sind es vor allem. Damit will ich das Thema Stacheldraht in unserer Landschaft keineswegs kleinreden.

Wir werden auch häufig gefragt: Wie ist es mit der Windkraft und den Eulen? Wir sind da zurückhaltend. Denn die Eulen sind ausgesprochene Tiefflieger. Und Wenig-Flieger. Wir wissen es beim Uhu sogar ganz genau. Es gab ein Untersuchungsprogramm, da hat man Uhus einen kleinen Sender aufgeschnallt.

Und was macht er in einer Nacht? Im Wesentlichen sitzt er. Und fliegt nicht. Wenn er fliegt, dann mal 500 Meter weiter, von einem Bauernhof zum anderen. Und er fliegt oft nur in einer Höhe von zehn, 15 Metern – also eher unter den Rotoren durch. Das gilt für die anderen Eulenarten auch.

Und die, die im Wald leben, sind ja eh nicht so gefährdet – also zum Beispiel der Waldkauz, für den wir kein Monitoring machen und den es allenthalben gibt. Der ist höchstens gefährdet, weil er vom Uhu geschlagen, also gefangen und gefressen wird. Der Waldkauz schlägt wieder die beiden kleinen Eulenarten – den Rauhfuß- und den Sperlingskauz. Der Uhu geht sogar an Tag-Greifvögel ran.

Eulen können ihren Kopf sehr weit drehen. Gibt es noch andere ungewöhnliche Fähigkeiten?

Etwas Besonderes ist zum Beispiel, dass sie lautlos fliegen. Bei Ente oder Spatz hört man immer ein gewisses Fluggeräusch, ein Rauschen. Eine Eule hat ein Federkleid, das ist so gebaut, dass sie völlig lautlos damit fliegt. Das ist das Geheimnis, warum sie Beute fängt.

Und wenn Sie mal in die Augen der Eulen gucken, macht das sicher auch einen Teil der Faszination aus, die sie auf Menschen ausüben: dieser ganz besondere Eulenblick. Zudem sind die Augen so konstruiert, dass sie nachts etwas sehen können – was wir ja nicht können.

Fact Box: Landesverband Eulenschutz

Der Landesverband Eulenschutz in Schleswig-Holstein, dessen Vorsitzender Johann Böhling seit 2018 ist, hat 470 Mitglieder. Etwa 150 davon engagieren sich auch in der praktischen Arbeit. Sie führen für Uhu, Schleiereule, Steinkauz, Rauhfußkauz und Sperlingskauz sogenannte Monitoring-Programme durch.

Das bedeutet, die Eulenschützer erfassen die Arten und beobachten ihre Entwicklung. Daraus lassen sich Schlüsse ziehen, ob die Art gefährdet ist – oder sogar zunimmt. Für das Jahr 2019 wurde beim Uhu ein Jungvögel-Rekord von 270 Tieren verzeichnet; tatsächlich geht man von noch höheren Zahlen aus, weil nicht das ganze Land erfasst wird.

Bei der Schleiereule wurden 2061 Jungvögel gezählt: So viele waren es seit über zehn Jahren nicht mehr. Dank des guten Mäusejahres gab es mit 460 Jungvögeln auch einen Rekord beim Steinkauz-Nachwuchs. Beim sehr seltenen Rauhfußkauz konnten in einem Nistkasten sechs Jungtiere beringt werden. Vom Sperlingskauz sind zumindest zwei Bruten bekannt.

Die Mitgliedschaft im Landesverband kostet 30 Euro pro Jahr; Infos unter www.eulen.de

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.