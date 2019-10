Strande sammelt Ideen für die Zukunft

Strande

Darum geht es

Seit dem Sommer beschäftigt sich die Kommunalpolitik mit der Frage, wie sich Strande entwickeln soll. Dazu gab es bereits Gespräche mit den Einwohnern der Außenbezirke in Marienfelde, Neu- und Altbülk, Freidorf, Rabendorf und Eckhof. Vergangene Woche wurden Strander Kinder und Jugendliche befragt, was sie vermissen.

Nun soll der Bürgerworkshop weitere Anregungen liefern. Das bedeute nicht, dass alles aufgenommen wird, erklärte Bürgermeister Holger Klink: „Aber alle Ideen werden abgewogen.“ Der Kommunalpolitik sei Transparenz wichtig, betonte er. Ziel ist es, im Januar oder Februar ein Konzept für die Entwicklung des Ortes in den nächsten Jahren aufzustellen. Zu den möglichen Vorhaben gehört zum Beispiel das Projekt, den Wow-Blick auf dem einstigen Bundeswehr-Gelände an der Bülker Huk allen zugänglich zu machen.

Die Ausgangslage

Strande hat relativ konstant um die 1500 Einwohner: 2018 waren es genau 1489. Die Bevölkerungsprognose des Kreises rechnet bis 2030 mit einem Rückgang um etwa 8,5 Prozent, erklärte Martin Stepany von der AC-Planergruppe, die die Ortsentwicklungsplanung in Strande begleitet. Diese rechnet wegen der hohen Wohnraum-Nachfrage in Strande allerdings eher mit einer stabil bleibenden Einwohnerzahl: „Dafür ist die Lage und Attraktivität doch besser als der Kreisdurchschnitt.“

Beim Wohnungsbau rechne man mit einer moderaten, aber steigenden Entwicklung. Auffällig: Fast 80 Prozent der Häuser in Strande sind Einfamilienhäuser.

Das Durchschnittsalter der Einwohner liegt leicht über dem Durchschnitt, erklärte er. Es gibt 43 Betriebe im Ort. Etwa 8,8 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Strander arbeiten auch im Ostseebad – das sind genau 30 Menschen. 130 Pendler steuern Strande zum Arbeiten an, 312 Strander arbeiten auswärts. Allerdings wurde bei diesen Informationen die Zahl der Freiberufler nicht erfasst.

Die Außenbezirke

Allgemein gab es dort zwei Hauptthemen: das zu schnelle Fahren und der Wunsch nach Verbindungs- und Radwegen. Freidorf, Rabendorf und Marienfelde zeichne eine gute Gemeinschaft vor Ort und ein hoher Wohlfühlfaktor aus, erklärte Grit Awiszus von der Planergruppe.

Allerdings fehlt in Freidorf ein Schulbus sowie ein Spielplatz oder Treffpunkt für Kinder. Dort wünscht man sich Mobilitätsalternativen wie Sammeltaxi oder Fahrgemeinschaften. Zudem sollten unter anderem Verbindungswege nach Strande geschaffen werden.

In Rabendorf wünscht man sich die Reaktivierung alter Wege, auch zum Radeln. Die Taktung der Busse sei dort gut, die Verbindung nach Kiel allerdings besser als nach Strande. Kritik gibt es an der Internet-Anbindung. In Marienfelde stehen neben Rasern im Ortsteil auch die Wildparker in der Kritik: Dafür wünscht man sich Lösungen.

Der Tourismus

In einer Fachrunde wünschten sich die Teilnehmer unter anderem ein einheitliches Tourismuskonzept und Angebote außerhalb der Saison. Auch eine gemeindeübergreifende Arbeit wird angeregt. Parkmöglichkeiten und die Sicherung der Mobilität waren hier ebenfalls wichtig. Zu den weiteren Anregungen gehören kulturelle Angebote und das Einbeziehen von Menschen mit Handicap.

Kinder und Jugendliche

Der Nachwuchs kritisiert einvernehmlich, dass durch den neuen Bestattungswald am Ortseingang der Platz für ihre Fahrradrampen entfallen sei. Nun wünschen die jungen Strander sich eine Skaterrampe mitten im Ort, mit Grillplatz und Bänken. Weitere Anregungen sind unter anderem freies WLAN, ein offener Jugendtreff, eine Mensa in der Schule, mehr Möglichkeiten zum Spielen – und eine „Naschi-Fabrik“.

Die Bürgerbeteiligung

Zu fünf Handlungsfeldern sollten die Einwohner am Montag an Plakatwänden aufschreiben, was sie an Strande schätzen, welche Veränderungen sie sich wünschen und welche Ideen sie dazu haben: „Je ausgefallener, desto besser“, sagte Moderatorin Susanne Stepany.

Dass die Besucherzahl deutlich höher lag als erwartet, erschwerte allerdings den Einstieg in die Diskussion in den gar nicht so kleinen Kleingruppen. Mancher konzentrierte sich auch gleich auf ein einziges Thema. Zudem konnten die Teilnehmer auf einer großen Karte Vorschläge für Rad- und Verbindungswege einzeichnen.

Die wichtigsten Themen

An manchen Tagen wird das Ostseebad geradezu gestürmt von Besuchern. „Es wird zu schnell und zu viel gefahren“, kritisierte Sonia Horn. Sie wünscht sich eine Verkehrsberuhigung nach dänischem Vorbild. Der Autoverkehr nervt auch viele andere. Tatsächlich entstand geradezu der Eindruck, dass vielen nur Rad- und Fußverkehr im Ort am liebsten wäre.

Mehrere kritisierten, dass die fast ausschließlich im Ort geltende Rechts-vor-Links-Regelung nicht erkennbar sei. Mehr Schutz für Kinder, Spielstraßen und eine autofreie Straße Richtung Bülker Huk gehörten zu den Wünschen, ebenso ein Konzept für Leihfahrräder, eine bessere Anbindung an den ÖPNV und Blitzerkontrollen.

Britta Stange lobt, dass die Einwohner in Strande viel miteinander reden. Auch werde viel für den Tourismus getan. Gut sei das Angebot für kleine Kinder. „Aber wenn sie älter werden, ist nicht mehr viel los“, kritisiert die Stranderin.

Das Fazit

Jeder Teilnehmer erhielt zum Schluss fünf bunte Klebepunkte, um unter den vielen Vorschlägen seine Favoriten zu markieren. Mit über 120 Punkten lag am Ende der Skaterpark für den Nachwuchs mitten im Ort weit vorne. Über 30 Punkte gab es für den Wunsch, auf Neubaugebiete zu verzichten und Strande – wie bisher schon – von innen und nur behutsam zu entwickeln.

Auch der Bau eines Bürgerhauses sammelte Punkte. Allerdings war der Standort umstritten: im Zentrum – oder eher außerhalb? Junge Familien sind gut fürs Dorfleben und können den Erhalt von Infrastruktur wie Schule und Feuerwehr sichern: Auch diese Botschaft war Teilnehmern wichtig.

