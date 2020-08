Strande/Noer

Strande am Sonnabend gegen 20 Uhr: Die Sonne verabschiedet sich und damit auch die meisten Besucher von "Kiels Balkon", wie die Gemeinde im Norden der Landeshauptstadt oft genannt wird. Die letzten Gäste genießen die Ruhe nach dem aufregenden Tag am Abschnitt zwischen dem Wasser und dem Strandbistro Bruno.

Sie stören sich offenbar überhaupt nicht am Anblick der überquellenden Strandmülleimer in ihrer direkten Nachbarschaft. Wer noch etwas loszuwerden hat, versucht gar nicht erst, es noch in die Kübel zu stopfen. Danebenlegen, heißt die Devise.

Müll-Probleme in allen Ostseegemeinden zwischen Strande und Eckernförde

Und so sind die Abfallbehälter schnell umringt von leeren Kekspackungen, Plastiktüten, Prosecco-Flaschen und defekten Keschern. Die Möwen erledigen den Rest.

Auf der Suche nach Essensresten ziehen sie den Unrat auseinander und verteilen ihn noch weitläufiger auf dem Strand. Doch viele Strandgäste haben sich über den Tag nicht einmal die Mühe gemacht, ihren Müll in die Tonnen zu werfen.

Zwischen den Strandkörben liegen Getränkedosen, benutzte Feuchttücher und unzählige Zigarettenkippen. Direkt an der Wasserkante: Kaputte Luftmatratzen, vergessene Taucherbrillen und Plastikbälle.

Das Problem hat nicht nur Strande. In allen Ostsee-Orten der Region beschert der enorme Zulauf durch das schöne Wetter und die Corona-Heimurlauber ein enormes Müllproblem. Die Gemeindearbeiter sind im Dauereinsatz.

In Strande kommen 28 Tonnen Müll zusammen

In Eckernförde wurde etwa zuletzt klar, dass die 100 Strandmülltonnen nicht ausreichen - sie sind viel zu schnell voll. Was daneben liegt, kann gar nicht schnell genug weggeschafft werden.

Strandes Bürgermeister Holger Klink ( CDU) fand zuletzt deutliche Worte. "Die Entwicklung ist nicht gut für unseren Ort", sagte er in der Gemeindevertretersitzung.

In den zwei vergangenen Super-Sommern sei die Müllmenge auf ein Gewicht von 28 Tonnen gestiegen. "Das werden wir auch in diesem Jahr mit Sicherheit erreichen", so Klink. Zuvor lag die Menge bei rund zehn Tonnen und hat sich damit fast verdreifacht.

"Auch das Verhalten ändert sich dramatisch. Wir haben bereits die Zahl der Abfalleimer verdoppelt, trotzdem schmeißen die Leute ihren Müll einfach hin", so Klink. Der Strandranger weise die Gäste darauf hin - und bekomme häufig eine unverschämte Antwort.

Zusätzliche Abfallbehälter an den Stränden von Noer

Nun soll sich der Sozial-, Kultur- und Tourismusausschuss weiter mit dem Thema beschäftigen. Erste Ideen waren ohnehin schon gesammelt und umgesetzt worden, etwa gegen Zigarettenkippen.

Einige Kilometer weiter bestätigt Noers Bürgermeisterin Sabine Mues ( CDU): "So viel Müll wie in diesem Jahr war es noch nie." Auch an den Stränden ihrer Gemeinde seien bereits zusätzliche Tonnen aufgestellt worden.

Dennoch müsse der Gemeindearbeiter täglich sammeln. Der Sicherheitsdienst weise Strandbesucher auf liegengelassenen Unrat hin.

"Wir sind keine Tourismusgemeinde und haben keine Einnahmen durch die Gäste", so Mues. "Die Kosten steigen aber durch den zusätzlichen Aufwand." Selbst Pfandflaschen ließen die Badegäste liegen.

Scherben nach Strandpartys

Besondere Sorgen bereiten der Bürgermeisterin die Strandpartys, die ihr zufolge trotz des Einsatzes der Security immer wieder spät abends stattfinden - zuletzt mit bis zu 50 Teilnehmern. Dabei fließe häufig viel Alkohol.

Das enthemme einige so sehr, dass sie ihre Glasflaschen am Strand und sogar im seichten Ufer zerdeppern. "Ein Badegast hat sich daran die Füße aufgeschnitten und ist blutend aus dem Wasser gekommen", sagt Sabine Mues.

Sie verstehe, dass sich einige wegen der Corona-Einschränkungen ihrer Feiermöglichkeiten beraubt fühlten. "Rücksichtnahme bleibt trotzdem notwendig." Abstände hielten die Strandpartygäste auch nicht ein. "Wir sind aber immer noch in der Pandemie", warnt Mues.

