Eckernförde

Beachvolleyball mit reichlich Raum ums Spielfeld, frischer Wind, der die Hitze beim Sonnenbad mildert, unbeschwertes Planschen in der Ostsee, die fast 20 Grad warm ist: In Eckernförde genießen am ersten Wochenende der Sommerferien Tausende das entspannte Strandleben. Das Parkplatzchaos, das vielleicht zu erwarten gewesen wäre, blieb aus.

Das gilt auch für die feinen Sand- und die Naturstrände von Strande sowie Surendorf und Dänisch Nienhof in Schwedeneck, die etwas näher an Kiel gelegen sind. Auch in Noer mit den Stränden Lindhöft und Noer "passt gerade alles", fasst Bürgemeisterin Sabine Mues zusammen. Schwedenecks Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen spricht sogar von "Punktlandung".

Strande, Schwedeneck und Noer müssen diesmal keine Zufahrten sperren

"Das heißt, dass der große Parkplatz in Surendorf komplett belegt ist und wir zusätzlich die Ausweichfläche, eine Koppel, geöffnet haben", beschreibt Paulsen die Lage. "Aber alle haben eine Parklücke gefunden. Und am Nachmittag fahren schon wieder viele Strandbesucher mit Kindern heim."

Auch Strandes Bürgermeister Holger Klink ist zufrieden mit dem Verlauf des Sonnabends. "Der Strand ist sehr voll, doch alles ist bisher unproblematisch. Auch das Thema Parkplatzbelegung ist noch kein Problem", sagt er. "Wir mussten auch die Bülker Huk bisher nicht für den Individualverkehr sperren. Es ist alles im Rahmen, der Großparkplatz am Ortseingang wird angenommen und reicht aus."

Die drei Strandgemeinden aus dem Amt Dänischenhagen mussten in den vergangenen Wochen und im Sommer 2020 oft alle Zufahrten wegen Überfüllung der Parkplätze sperren. Zudem war die Sorge groß, dass mit Ferienbeginn wieder nächtliche Strandpartys gefeiert werden, die ausufern.

Müll, Randale und Lärm hatten vor kurzem insbesondere in Strande großen Ärger verursacht. Die Kontrollen der vom eingesetzen Security, die auf Initiative der drei Gemeinden personell aufgestockt wurde für nächtliche Strandkontrollen, scheint Wirkung zu zeigen.

Sprottentage in Eckernförde noch unter Vorsichtsmaßnahmen

Für die Stadt Eckernförde ist das Wochenende vom 18. bis 20. Juni eine besondere Nagelprobe: Erstmals seit 2019 findet wieder das maritime Stadtfest Sprottentage statt. Aufgrund der Corona-Vorsichtsmaßnahmen ist der Einlass zu einem abgegrenzten Bereich am Hafen limitiert. Hier gibt es Live-Musik "unplugged", ein buntes Kinderprogramm und am Sonntag Poetry Slam.

Die vierköpige Volleyball-Truppe, die am Strand von Eckernförde so großen Spaß hat, findet den Schritt von Stadtmarketing und Touristik, den Hafen vorsichtig wieder für Veranstaltungen zu öffnen, "ziemlich gut". Wollen Leonie Krieger, Linus Kunze, Patrick Saß und Albert Avagyan am Abend auch zum Live-Konzert der Band "Pfefferminz"?

"Nein", sind die vier aus Eckernförde, Brekendorf und Fleckeby einig. "Uns ist das noch etwas zu umständlich mit den Eintrittskarten, die man vorher bestellen muss. Wir warten lieber noch, bis die Pandemiesituation noch mehr möglich macht. Hier am Strand ist es doch super."