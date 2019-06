Eckernförde

Sonnenhungrige genießen von der Treppe am Ostsee-Info-Center aus das Strandtreiben und den Meeresblick. Daneben vergnügen sich die Kinder in riesigen Bällen auf dem Wasser eines flachen Bassins – dem sogenannten Aquazorbing.

Fischmarkt, verkaufsoffene Innenstadt und Flohmarkt

Viele Tagesgäste zieht es aber auch in die Innenstadt. Hier haben die Läden verkaufsoffen, hat der Flohmarkt für gute Zwecke auf dem Rathausplatz seine Stände aufgebaut und laden Straßencafés dazu ein, unter dem Blätterdach von Bäumen ein Eis zu genießen. Am Hafen reihen sich unterdessen die Buden des Fischmarkts, der jeden ersten Sonntag im Monat ein Besuchermagnet ist.

Parkplätze waren bereits am Vormittag dicht belegt

Während es in der Innenstadt trotz der Fülle noch relativ entspannt zugeht, entbrennt am Rand der Kampf um die Parkplätze. Grüner Weg und Noorparkhaus – sonst Garanten für ein freies Plätzchen – waren bereits am Vormittag dicht belegt. Politessen haben gut zu tun. „Geparkt wird kreuz und quer“, bemängeln sie. Gegen Mittag baute sich auch der Stau aus Richtung Kiel auf. Ab „Grüner Jäger“ ging es nur noch im Stop & Go nach Eckernförde hinein.

