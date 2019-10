Eckernförde

Rettungsdienst und Polizei sind am vergangenen Dienstag gegen 18.30 Uhr in die Stettiner Straße in Eckernförde gerufen worden. Sie fanden einen 37-Jährigen vor, der mit einem Messer verletzt worden war.

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er sofort ärztlich versorgt werden musste. Lebensgefahr bestan...