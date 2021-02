Eckernförde

Die Seebrücke am Hotel Seelust gehört zu den beliebten Ostseeausblicken in Eckernförde. Jeden Winter wird der Bohlenbelag abgenommen, um möglichst wenig Angriffsfläche bei stürmischer See zu bieten. Doch diesmal wurde der vordere Brückenteil beschädigt. Bei der Stadtverwaltung wird die Seebrücke ohnehin als erneuerungsbedürftig geführt. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist ein Neubau allerdings von der Prioritätenliste gerutscht und wird nur noch als Merkposten geführt. Nun muss die Politik entscheiden, wieviel Geld noch in den Erhalt der alten Brücke gesteckt werden soll.

Fünf digitiale Info-Stelen aufgestellt

Geht es nach der Touristik, die für die bauliche Unterhaltung nicht zuständig ist, wird die Seelustbrücke zur Saison wieder fit gemacht. „Eine Brücken-Begutachtung gibt es normalerweise im April/Mai – da ist noch etwas Zeit“, ist Stefan Borgmann, Chef der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH, zuversichtlich. Gleichzeitig laufen im Ostseebad neue Projekte für den Start in die Saison. Eines davon hat in der Innenstadt schon seine blauen Spuren hinterlassen. Fünf digitale Info-Stelen sind bereits aufgestellt. Jetzt müssen sie noch an Strom und Internet angeschlossen werden.

Eine Art Erweiterung der Touristinformation

Diese Info-Stelen finden sich an der Holzbrücke, am Ostsee-Info-Center, an der Stadthalle, am Ostsee-Golf-Platz und am Tourist-Info-Punkt. „Der klassische Rundlauf“, so Borgmann. Wenn die Säulen Ende Februar/Anfang März in Betrieb gehen, sollen ihre interaktiven Bildschirme wesentliche Inhalte aus dem Internetauftritt der Eckernförder Touristik anzeigen. Dazu gehören beispielsweise Veranstaltungen, die Wettervorhersage, Radwanderwege in der Umgebung oder Einkaufsmöglichkeiten. „Die Stelen sind eine Art Erweiterung der Touristinformation“, sagt der ETMG-Chef. Sie helfen zudem – gerade in Corona-Zeiten –, Druck aus dem Alltagsgeschäft der Touristik herauszunehmen. Denn vieles, was Gäste fragen könnten, lässt sich an den neuen Bildschirmsäulen in Kürze aufrufen.

Zwei Strand-Toiletten werden saniert

Ansprechender und barrierefrei sollen sich künftig die Toiletten im Strandbereich präsentieren. Derzeit wird an dem WC-Häuschen neben dem Meerwasserwellenbad gearbeitet. Nach Angaben von Borgmann sollen beide Toilettenbereiche erneuert werden. In der Mitte entsteht außerdem ein neues barrierefreies WC. Ferner denkt die Touristik darüber nach, aus den jeweiligen WC-Bereichen für Frauen und für Männer Unisex-Toiletten zu machen. „Das könnte dazu beitragen, Warteschlangen, die sich mitunter vor den Damen-Toiletten bilden, zu reduzieren“, erläutert Borgmann. Allerdings würde sich nicht jede Toilette dafür eignen, schränkt er ein.

Nachdenken über bessere Zugänglichkeit

Während am Wellenbad-WC richtig ausgebaut wird, erhält die Toilettenanlage an der DLRG-Hauptstation vor allem eine Auffrischung. Für Ärger hatte vergangenen Sommer gesorgt, dass ab 16.30 Uhr die Toilette nur für die angrenzende Gaststätte zur Verfügung stand, damit diese die Corona-Auflagen erfüllen und weiter geöffnet haben konnte. Für dieses Jahr sucht die Touristik nach einer Lösung, dass auch nach 16.30 Uhr zumindest ein Teilbereich der WCs noch für Strandgäste in diesem Abschnitt zugänglich bleibt.