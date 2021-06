Eckernförde

Der Südstrand Eckernförde ist der naturbelassene Strand des Ostseebads. Dort ist viel Platz für Wassersport oder Beachvolleyball. Wanderlustige können sich vom Südstrand aus auf den Steilküstenwanderweg entlang der Ostsee nach Altenhof begeben.

Aktuelle Daten vom Strand in Eckernförde: Beflaggung, Wassertemperatur, uvm.

Wie komme mit dem Bus an den Südstrand Eckernförde?

Die nächste Bushaltestelle ist die Haltestelle Eckernförde Sandkrug. Dort verkehren die Linien 733 zwischen Eckernförde und Gettorf, 736 vom Eckernförder Bahnhof oder aus Neudorf-Bornstein und 746 zum Eckernförder Bahnhof oder nach Surendorf.

Gibt es eine Strandkorbvermietung? Was kostet ein Strandkorb mindestens?

Mit der neuen Beachbuddy-App können Ostsee-Urlauberinnen und -Urlauber Strandkörbe am Südstrand Eckernförde mieten. Alternativ geht das auch in der Tourist-Info an der Strandpromenade. Ein Tageskorb kostet 10,50 Euro, ein Halbtageskorb ab 14 Uhr 8,50 Euro. Pro Woche werden 67 Euro für einen Strandkorb fällig, für die Kurzsaison vom 16. April bis zum 20. Juni 140 Euro.

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken, vielleicht einen Imbiss oder ein Restaurant?

Nicht weit vom Südstrand Eckernförde entfernt liegen das Café Schmeerhörn, das Restaurant und Steakhaus Am Kamin und das Restaurant Treib-Gut. Am Südstrand Eckernförde gibt es außerdem Grillplätze, die ab 25 Euro bei der Tourist-Info reserviert werden können.

Gibt es Spielgeräte oder gar einen Spielplatz für Kinder?

Am Südstrand Eckernförde können Kinder im Sand auf einem Piratenschiffchen spielen. Außerdem gibt es dort Schaukeln, von denen aus sie beim Hin- und Herschwingen auf die Ostsee blicken können.

Wo ist die nächste öffentliche Toilette?

Am Südstrand in Eckernförde gibt es beim Strandzugang, direkt hinter dem Parkplatz, öffentliche Toiletten. Auch Duschen stehen dort für die Surfer und Aktivurlauber bereit.

Muss ich am Südstrand Eckernförde eine Strandgebühr bezahlen? Wie hoch ist sie?

Die Stadt Eckernförde erhebt keine Strandgebühren, dort lässt es sich beim Urlaub an der Ostsee kostenfrei relaxen - egal, ob der Urlaub am Strand eine Woche dauert oder nur einen Nachmittag.

Wo kann ich parken? Ist das Parken kostenlos?

Die Parkplätze am Südstrand Eckernförde sind vom 1. Oktober bis zum 30. April kostenfrei, während der Hauptsaison kostet die halbe Stunde 0,50 Euro.

Ist das Reiten am Südstrand Eckernförde erlaubt?

Außerhalb der Saison, also vom 1. November bis zum 31. März, sind Pferde am Südstrand Eckernförde erlaubt.

Sind Hunde am Strand erlaubt oder gibt es einen Strandabschnitt für Hunde?

Am Südstrand Eckernförde sind Hunde vom 1. November bis zum 31. März erlaubt. Während der Hauptsaison gibt es dort keinen Strandabschnitt für die Tiere. Hundebesitzer können aber auf den Hundestrand zwischen dem Hotel Seelust und dem Bundeswehrstützpunkt WTD 71 ausweichen, dort ist Urlaub an der Ostsee mit Hund möglich.

Wie ist die durchschnittliche Badetemperatur?

Im April beträgt die durchschnittliche Wassertemperatur der Ostsee Südstrand Eckernförde sechs Grad. Bis zum Juli klettert sie hinauf bis auf 18 Grad, die Urlaubern und Schleswig-Holsteinern Abkühlung an heißen Sommertagen verspricht.

Weitere Tipps für den Südstrand Eckernförde

In Eckernförde ist Urlaub an der Ostsee im Wohnmobil möglich. Vom Wohnmobilstellplatz am Noor ist der Weg nicht weit. Zum Südstrand Eckernförde dauert es zu Fuß jedoch ungefähr eine halbe Stunde.