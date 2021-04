Schwedeneck - Surendorf

Ein großer Kran dreht sich auf einer Baustelle an der neuen Straße Hochhorst. Auf einem Nachbargrundstück verrichtet Straßen- und Tiefbauer Nico Bünning aus Schwedeneck gerade Erdarbeiten. Im vergangenen Sommer hatte die Erschließung auf der ehemaligen Kobargschen Koppel an der Eckernförder Straße/Ecke Alte Dorfstraße im Ortsteil Surendorf begonnen. Die Häuslebauer standen geradezu Schlange. Von über 300 Bewerbern war die Rede – immerhin hat das Areal sogar Meerblick zu bieten. Nun gibt es allerdings Ärger.

Schloss eines Baustromkastens aufgebrochen, Diebstahl und Zerstörung

In der Facebook-Gruppe „Rund um Schwedeneck“ beklagt sich ein künftiger Anwohner: „Im Neubaugebiet in Surendorf ist es jetzt leider öfters zu Vandalismus und anderen unschönen Dingen gekommen.“ Der Surendorfer zählt Beispiele auf, was die Unbekannten auf dem Gelände angestellt haben: „mit einem Feldstein ein Loch in den Estrich gehauen“, die Baustelle betreten und ungefragt durchs Haus gewandert, Schloss eines Baustromkastens aufgebrochen oder Gegenstände von Grundstücken entfernt.

Bitte der Bauherren: Nachbarn sollen wachsam sein

„Das sind alles keine Millionenschäden“, räumt der Häuslebauer auf Nachfrage ein, „aber es ist trotzdem sehr unschön.“ Er habe daher Anzeige bei der Polizei erstattet. Zudem enthält sein Facebook-Beitrag einen Appell an die Dorfgemeinschaft: „Eure zukünftigen Nachbarn aus dem Neubaugebiet würden sich freuen, wenn ihr alle ein Auge offen haltet.“ Daraufhin reichen die Erwiderungen im sozialen Netzwerk von „einfach unbegreiflich“, „das ist ja unglaublich“ oder „Deppen“ bis hin zum Augenroll-Emoji.

„Es ist ärgerlich“, sagt ein Altenholzer, der dort ebenfalls ein Haus baut. Für ein gewisses Unbehagen sorge die Ungewissheit, ob es bei den Vorfällen bleibe. In einer Whatsapp-Gruppe der Surendorfer Häuslebauer komme diese Sorge durchaus zur Sprache. „Es gibt sogar schon Überlegungen, Wildkameras zu installieren“, so der Altenholzer.

Unterdessen bestätigt die Polizei in Schwedeneck den Eingang besagter Strafanzeige. Auf Streifenfahrt werde ein Auge auf das Neubaugebiet geworfen, sagt der Beamte auf Nachfrage. Solche Vorfälle gebe es bedauerlicherweise immer mal wieder auf Baustellen.

Vieles klingt nach übermütigen „Dummejungenstreichen“. Vor gut drei Jahren waren im Neubaugebiet Schönsland in Osdorf ein Glaserfaser-Leerrohr auf einem Grundstück gekappt und reihenweise Toilettenkabinen umgestürzt worden. Schwedenecks Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (CDU) appelliert an Bauherren und Baufirmen, über Nacht sämtliche Wertgegenstände – nicht zuletzt Werkzeuge – gut zu sichern. Doch Vandalismus hin oder her: Die Vorfreude der künftigen Anwohner im Neubaugebiet Hochhorst in Schwedeneck ist dennoch groß. „Es ist einfach schön hier“, betont der erstgenannte Surendorfer, „wir leben in einem Urlaubsort.“