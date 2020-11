2021 startet der neue integrierte Taktfahrplan des Kreises: Ziel ist die Vernetzung aller Linien an Knotenpunkten, die nahtlosen Anschluss an weiterführende Busse oder Bahnen bieten. Ein Knotenpunkt entsteht in Schwedeneck, bringt dort auch das Dörpsmobil in die Ortsmitte von Surendorf.