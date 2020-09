Surendorfer Strand: Konflikt um Hunde

Mehr Freiheiten für Hundehalter am Surendorfer Weststrand? Oder mehr Kontrollen, um zu erreichen, dass die bestehenden Regeln respektiert werden? Die Meinungen, wie dort künftig verfahren werden soll, gehen auseinander. Wird nun die Strandsatzung geändert?

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck