Svea Hörrmann wird Schulleiterin

Mit den Verhältnissen vor Ort kennt sich die 43-jährige Lehrerin gut aus. Die Eckernförderin unterrichtet seit sieben Jahren in Fleckeby – bereits 3,5 Jahre in der Funktion der stellvertretenden Schulleiterin.

„Ich bin in Kosel aufgewachsen und selbst als Kind vier Jahre in Fleckeby zur Schule gegangen“, so Hörrmann. Sie ist verheiratet und Mutter von drei Söhnen. Sie tritt am 1. August die Nachfolge von Regina Jansen an. Nach sieben Jahren als Schulleiterin Fleckeby geht Jansen in den Ruhestand.

Grundschule Fleckeby mit „Ruhe und Besonnenheit“ leiten

Nach vielen Projekten in den vergangen Jahren – unter anderen wurde Fleckeby eine der „digitalen Musterschulen“ in Schleswig-Holstein – will Hörrmann die Schule mit „Ruhe und Besonnenheit“ leiten.

Trubel hatte sie hingegen schon unmittelbar nach ihrer Wahl auf der Sitzung in der Turnhalle. Denn vor der Tür warteten schon gut zehn Frauen und Männer mit Sekt, Girlande und Konfettikanone, um zu gratulieren.

„Die Überraschung ist gelungen. Ich habe nichts davon gewusst“, sagte Hörrmann lachend. 127 Kinder besuchen die Schule derzeit. Zum Schulverband gehören neben Fleckeby auch die Gemeinden Güby, Hummelfeld und Kosel.

