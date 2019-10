Landesregierung fördert E-Sport-House

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia definiert E-Sport, also elektronischen Sport, als sportlichen Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen. Er kann sowohl an Personalcomputern als auch an Konsolen betrieben werden. Programme mit Mehrspielermodus ermöglichen die Wettkämpfe, deren Regeln die Software und die Bestimmungen des Veranstalters vorgeben. Im TSV Neudorf-Bornstein sollen unter anderen die Fußballsimulation Fifa und das Strategiespiel League of Legends trainiert werden. Motorisch sind bei E-Sportlern Hand-Augen-Koordination und Reaktionsschnelligkeit gefragt. Von Deutschen Olympischen Sportbund ist E-Sport bisher nicht als Sportart anerkannt worden.