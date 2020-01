Die Windkraftbranche steht vor einer unsicheren Zukunft. Doch wer Klimaschutz will, kommt an Windrädern vor der eigenen Tür nicht vorbei, sagt Torsten Levsen, Vorstandsvorsitzender des Windparkentwicklers Denker&Wulf aus Sehestedt. Er sieht langfristig gute Chancen, verrät er in einem Interview.