Tannen-Kauf auf den letzten Drücker

Altenholz/Strande

Am Christbaum scheiden sich die Geister. „Die Geschmäcker sind verschieden“, stellt Heinrich Hinz fest, „oft geht es um die Größe oder das Aussehen.“ Dieser Vormittag verläuft aber harmonisch. Hinz verkauft seit rund 20 Jahren Weihnachtsbäume, seine Frau Dorit bietet unterdessen Punsch und Kekse an. „Das ist ein Hobby“, sagt der Maschinenbauer im Ruhestand. Seine Schonung mit Nordmanntannen befindet sich in Strande.

Sogar stattliche Vier-Meter-Riesen hat der 64-Jährige im Bestand. „Renner“ sind aber eher kleinere Tannen, die so um die 1,50 bis 1,80 Meter messen. „Gerade jüngere Leute haben nicht so viel Platz in der Wohnung“, so der Schwedenecker.

Ohne Lametta und echte Kerzen

Für die Größenordnung haben sich auch Patrick und Sabrina Storma aus Blickstedt entschieden, deren Sohn Hannes Liam derweil im Kinderwagen schlummert. Die 29-Jährige will die Tanne zu Hause mit Weihnachtskugeln schmücken. Lametta? „Och nö“, winkt sie entschieden ab. Ebenso wenig verwendet das Paar Wachskerzen. „Wir haben LED-Lichter mit Fernbedienung“, verrät Patrick Storma.

Für Annette Grütter geht hingegen nichts über Wachskerzen am Weihnachtsbaum. „Das kenne ich so aus meiner Kindheit“, denkt die Schwedeneckerin zurück. „Wenn man dann die Kerzen anzündet, setzt man sich ganz bewusst vor den Weihnachtsbaum – und schaltet das Licht nicht einfach bloß an und wieder aus.“

Sicherheitstipps zu Weihnachten

Allerdings ist Vorsicht geboten. Dass brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt bleiben dürfen, sollte eigentlich kein Geheimnis mehr sein. Auch nicht „nur mal kurzfristig“, wie der Landesfeuerwehrverband in einer Mitteilung unterstreicht. Weitere Sicherheitstipps sind: niedergebrannte Kerzen rechtzeitig auswechseln, ausreichend Abstand zu leicht brennbaren Materialien einhalten, starken Luftzug im Raum vermeiden, lieber einen Kerzenlöscher verwenden, weil nach dem Auspusten glühende Dochtteilchen auch noch nach Stunden eine Tanne in Flammen aufgehen lassen können, und einen Eimer Wasser oder eine Baumwolldecke griffbereit halten.

Damit genug Platz für Wachskerzen am Baum ist, rät Hinz zu einer Tanne mit kahlen Stellen zwischen den Nadelzweig-Etagen. War früher „buschig“ angesagt, liege diese Form seines Erachtens im Trend. „Einige Leute haben noch alte Christbaum-Kerzenhalter von ihrer Oma“, so der Händler.

Tipps von Weichnachtsbaumverkäufer

Gerade am Wochenende vor Heiligabend herrscht bei ihm Trubel. „Die Leute wollen gern einen frischen Baum haben, weil sie glauben, dass er länger hält“, sagt Hinz. Dabei schade es nicht, die Tanne schon eine Woche bis zehn Tage vor dem Weihnachtsfest zu schlagen. Er warnt zugleich: „Bloß nicht gleich ins warme Wohnzimmer stellen, weil die Nadeln dann Feuchtigkeit verlieren und der Baum nadelt.“ Um ein Fiasko zu vermeiden, gehöre die frisch geschlagene Tanne zunächst in die Garage oder den Carport – unbeheizt, aber trocken.

Er hat ein Helferteam, das den ausgewählten Baum absägt und bei Bedarf zum Einnetzen auf dem Gelände im Ortsteil Rabendorf transportiert. Er verwende keine Spritzmittel, sondern entferne Unkraut mit einem Freischneider, betont Hinz noch.

Frauen haben das letzte Wort

Weihnachten ohne Tannenbaum? Das kommt für Dagmar Hartmann gar nicht in die Tüte. Sie hat gerade mit Sohn Christian und dessen Frau Valentina in Altenholz auf Gut Knoop bei Landwirt Stefan Hirschfeld einen passenden Baum entdeckt. „Es hat schon Tradition, dass wir hier herfahren“, so die Kielerin. Bei der Auswahl hatten die Frauen das letzte Wort. „Ich muss ihn zum Auto tragen, das ist wohl die typische Männeraufgabe“, schwant Christian Hartmann mit einem Augenzwinkern.

Er lebt mit seiner Frau in Berlin, beide sind in Kiel auf Weihnachtsbesuch. Sie stammt aus Chile. „Dort haben wir künstliche Weihnachtsbäume“, erzählt Valentina Arangoez. In dem südamerikanischen Land ist jetzt Sommer. Das Trio bevorzugt allerdings einen frisch geschlagenen Baum, der mit Kugeln, Schleifen und Holz-Deko geschmückt wird.