Eckernförde

Auf einer Länge von rund 250 Metern zwischen Yachtsport Eckernförde und dem Reetdach-Kiosk kontrollieren Fachleute die Spundwand unter der Ufermauer. Seit einer Woche sind sie dabei, durch Rostfraß entstandene Löcher aufzuspüren und mit Stahlblechen wieder zu verschließen. Die Firma Unterwasser-Krause aus Kiel ist auf solche Arbeiten spezialisiert. Rund 50 Schadstellen von 30 bis 80 Zentimetern Durchmesser haben die Taucher entdeckt. Reparieren lassen sie sich nur mit einer besonderen Technik.

„Wir schweißen unter Wasser“, erläutert Berufstaucher Siegfried Kaiser. Dafür bedarf es abgesicherter Geräte, in die keine Feuchtigkeit eindringen kann. Und die Bediener müssen eine entsprechende Ausbildung haben. „Die Handhabung ist anspruchsvoller, als beim Schweißen an Land“, erläutert Kaiser. So müssen die Taucher alle zwei Jahre eine Schweißprüfung ablegen. Vor dem Aufbringen der Flicken ist die Spundwand zu reinigen. Auch dafür gibt es Spezialgerät: einen Hochdruckreiniger, der mit 300 Bar Druck den Widerstand unter Wasser überwindet.

Die Reparatur der Lecks soll die nächsten Jahre halten

An der Borbyer Promenade scheiden sich die Verantwortlichkeiten für die Sanierung. Während die Stadt für die Pflasterfläche zuständig ist, sind es die Stadtwerke (SWE) – als Hafenbetreiber – für die Spundwand. „Die Ausspülungen am Ufer haben wir zum Anlass genommen, die Spundwand von Tauchern auf Durchrostung kontrollieren zu lassen“, sagt der technische Leiter der SWE, Volker Carstensen. Die Reparatur der Lecks soll die nächsten Jahre halten, ist allerdings keine Dauerlösung.

Eine komplette Erneuerung der Spundwand wäre eine kostspielige Angelegenheit. Laut Carstensen rechnet man mit 3000 bis 5000 Euro pro laufenden Meter für eine Grundsanierung. Bei rund 500 Metern kommen so schnell Beträge von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro zusammen. Um hier nicht falsch zu investieren, wollen die Stadtwerke zunächst die Planungen für den Hochwasserschutz abwarten, damit die Anforderungen aufeinander abgestimmt werden können. Wie berichtet, stehen bereits Fördergelder des Landes für die Planung bereit. In Schleswig-Holstein ist Eckernförde inzwischen als Vorranggebiet für Küstenschutz eingestuft.

Einige Löcher waren so groß, dass Sand ausgespült wurde

Die Spundwand am Borbyer Ufer hat 30 Jahre und mehr auf dem Buckel. Der mit der Reparatur befasste Baugrund-Experte Peter Neumann hat bei Niedrigwasser den Zustand in Augenschein genommen. Einige Löcher waren so groß, dass es bei dem Oststurm zu Ausspülungen von Sand gekommen war. In der Folge sackte in zwei kleineren Teilbereichen die Promenadendecke ab. Diese wurden sofort mit Absperrungen gesichert. Gerade in der Wasserwechselzone sei die Gefahr von Durchrostungen groß, weiß Neumann.

Die Unterwasserarbeiten an der Spundwand sollen in wenigen Wochen abgeschlossen sein. Dann folgt das Verfüllen und Pflastern. Tiefbauamt und Stadtwerke rechnen damit, dass Ende Mai/Anfang Juni die Baustellen auf der Uferpromenade wieder verschwunden sind.

Mehr Nachrichten aus der Region finden Sie hier