Ein Konzert zugunsten der Kulturbühne Spieker in Eckernförde: Am Donnerstag, 28. November, um 20 Uhr erklingt im alten Siemsen-Speicher am Hafen der Steinway-Flügel unter den Händen des Pianisten und Komponisten Manuel Pabst. Der Künstler will so den Förderverein der urigen Location unterstützen.