Maasholm.

„Neben dem Hering war der Aal früher der Brotfisch der Schleifischer“, sagte Mitorganisator Olaf Jensen. Weil der Bestand vorher rapide abgenommen hatte, begannen die Fischer 2010 Jungaale in die langgestreckte Förde zu setzen. Zum Abschluss der diesjährigen Aktion waren es am Mittwoch 53300 Miniaale mit sieben Gramm Gewicht. Mitarbeiter des Aal-Hofs Götting aus Bethen in Niedersachsen lieferten sie an. Schon im Februar waren zwischen Schleswig und Maasholm 805000 Glasaale in die Schlei geschüttet worden. Glasaale sind eine weitgehend durchsichtige frühe Entwicklungsstufe des Fisches und wiegen nur 0,33 Gramm. Insgesamt 113000 Euro investierten die Fischer dieses Jahr in den Besatz.

Daniel Günter und Peter Harry Cartsnesen unterstützten das Aalutsetten

Neben dem aktuellen Ministerpräsidenten Daniel Günther half auch sein Amtsvorgänger von 2005 bis 2012 und Parteifreund Peter Harry Carstensen mit. Zudem wurde Carstensen unter anderem für seine Verdienste ums Aal-Utsetten mit der Goldenen Reuse ausgezeichnet. Denn Carstensen ist Schirmherr der seit 2019 ausgegebenen Aal-Aktie. Mit dieser Form der Spendenwerbung finanziert der Förderverein zur Erhaltung maritimer Lebensformen den Aalbesatz mit. „Die Besatzkosten werden zu 60 Prozent über öffentliche Mittel aus der Fischereiabgabe und aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds finanziert. Der Rest muss über Spenden aufgebracht werden“, erklärte Jensen. Durch den Aktienverkauf kamen seit 2019 bislang insgesamt 4500 Euro zusammen.

Fischer Jörn Ross : Aalbesatz bringt mehr Fänge

Fischer Jörn Ross aus Schleswig trat für die Aktion ein. Im Vergleich zu den Jahren vor dem Besatz würde es mehr Aale in den Netzen geben. „Der Aal ist ein Hauptfisch geworden“, so Ross. Glücklicherweise bestünde für den Aalfang noch keine Quote. Sein Sohn Christian Ross (31) wies als einer der wenigen jungen Fischer an der Schlei auf die Probleme mit den Kormoranen hin. Auch im Maasholm saßen die fischjagenden Vögel am Hafen.

Günther signalisierte der Initiative Unterstützung. „Die Fischer liegen uns am Herzen“, bekannte Schleswig-Holsteins Regierungschef. Dabei betonte er auch die Rolle der Fischerei für den Tourismus. Erstmals war der Eckernförder Bundestagsabgeordnete Sönke Rix ( SPD) beim Aalutsetten dabei. Auch er schüttete bei der inzwischen elften Auflage Jungfische in die Schlei. „Wenn es den Bestand erhält, ist das Geld richtig investiert“, war sein Eindruck.

Nabu kritisiert Aktion

Daran, dass der Aalbesatz Sinn ergibt, hat der Landesverband des Naturschutzbunds Deutschland ( Nabu) Zweifel. Geschäftsführer Ingo Ludwichowski verweist auf eine Bewertung des bisherigen Aalschutzes durch die Europäische Union im Februar. Demnach seien Besatzmaßnahmen mit Risiken wie den Einschleppen von Krankheiten verbunden. „Wissenschaftler der Universität Hamburg hatten in der Vergangenheit festgestellt, dass mit Herpesviren belastete Aale in die Schlei eingebracht wurden, die nach Beobachtung der Biologen jedoch nicht fit genug wirkten, die Rückreise von rund 8000 Kilometer in die Laichgebiete in der Sargassosee zu überstehen“, merkt Ludwichowski an. Er geht davon aus, dass Aalbesatzmaßnahmen allein für Fischereizwecke in Zukunft nicht mehr als nachhaltig angesehen und daher eingestellt werden.