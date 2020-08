Eckernförde

Die Störung trat bereits am Freitagvormittag an dem Verkehrsknotenpunkt auf, hieß es von Beamten vor Ort. Die Schranken am Domstag schlossen sich nicht mehr. Auch die Ampeln an der B76 und am Domstag blieben dunkel.

Laut Lukasz Tobolski von der Polizei handelt es sich um einen technischen Defekt. Es müssten zunächst Ersatzteile herangeschafft werden. Ein Techniker war zuletzt für den Sonnabendnachmittag angekündigt.

Verkehr staut sich auf dem Domstag

Wegen des starken Verkehrsaufkommens auf der B76 regeln er und ein weiterer Kollege am Sonnabendmittag den Verkehr an der Kreuzung. "Sonst würden sich die Autos auf dem Domstag zu sehr stauen", sagte er.

Die Polizisten müssen auch darauf achten, dass keine Autos die Gleise blockieren. Der Bahnübergang wird mehrmals stündlich bei Zugdurchfahrten von Dogus Kartal und Etem Demirci mit Flatterbändern abgesperrt. Sie gehören zu einer Servicefirma aus Essen, die zunächst bis Montagnachmittag gebucht sei, erzählen die beiden.

Obwohl die rot-weißen Absperrungen gut zu erkennen sind, mussten sie bereits einen Passanten daran hindern, die Gleise zu überqueren. "Der Zug war schon in Sichtweite, und der Mann wollte trotzdem noch hinüber", berichtet Demirci.

Die Bahn bestätigte am Sonnabend auf Nachfrage, dass es eine technische Störung gibt. Genauere Angaben konnte die Sprecherin nicht machen. "Der Zugverkehr läuft regulär", sagte sie.

Pannenserie am Eckernförder Bahnübergang bereits seit 2012

Die Schranken am Domstag stehen nicht zum ersten Mal still. Bereits 2012 fiel die Anlage aus. Daraus wurde eine Hängepartie mit einer einzigartigen Pannenserie über mehrere Jahre.

Der Totalausfall der Anlage im Dezember 2012 dauerte damals zunächst bis Mai 2013 an. In dieser Zeit waren Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz, um den Übergang viermal stündlich von Hand abzusperren.

Obwohl die Stromversorgung daraufhin komplett erneuert wurde, blieb die Anlage anfällig. Die Stadt Eckernförde drängte auf Erneuerung, die Bahn verwies unterdessen darauf, dass die Anlage aus dem Jahr 1987 noch „zu jung“ sei.

Bahnübergang Domstag erst 2016 komplett erneuert

Im April 2015 folgte ein zweiter Totalausfall der Anlage. Schienen-, Straßen- und Fußgängerverkehr mussten erneut über ein Provisorium mit aus Sicherheitsgründen langen Schrankenschließzeiten geregelt werden.

Ein Jahr später nahm die Bahn schlussendlich die Grundsanierung an dem neuralgischen Knotenpunkt zwischen Domstag, Bahn und B76 in Angiff. Die Technik der kombinierten Bahnübergangs- und Lichtzeichenanlage, die für die Pannenserie gesorgt hatte, wurde komplett erneuert. Die fast eine Million Euro teuren Bauarbeiten waren im Sommer 2016 abgeschlossen.

