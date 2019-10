Versuchter Raub in Eckernförde: Ein Taxifahrer ist am Bahnhof in der Nacht zu Freitag mit einem Messer bedroht worden. Der Täter soll mit einer Sturmhaube maskiert gewesen sein. Das gab der Fahrer gegenüber der Polizei an, die jetzt nach Zeugen des Vorfalls sucht.