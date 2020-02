Sie liegen vergessen im Meer – die Altlasten des Krieges. Auf 300.000 Tonnen werden Munition und Minen geschätzt, die allein in der deutschen Ostsee versenkt wurden. Einiges davon wurde geborgen, vieles aber schlummert noch als tickende Zeitbombe am Meeresboden. Auch in der Eckernförder Bucht.